Marcos Camino reavivó la polémica con Vignatti: "No me arrepiento"

Esto cayó muy mal en Marcos Camino en particular y en Los Palmeras en general. José Vignatti hace poco tiempo, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7), se refirió a esta situación, y destacó que al líder del grupo musical le tiene mucho afecto, que intentó comunicarse sin éxito en varias oportunidades, y culpó a los jugadores de haberles pedido que se tapara el mural, ya que según reflejó les manifestaron que ellos eran los verdaderos protagonistas de haber llegado a la final de la Copa Sudamericana 2019.

Marcos Camino, con los tapones de punta

Este sábado, en el programa Secretos Verdaderos de Luis Ventura, por América TV, hubo un especial en vivo con Los Palmeras, donde Marcos Camino cuando se refirió a la amistad recordó ese episodio, que por el reflejo de sus declaraciones lo afectaron y lo siguen afectando.

Marcos Camino, afirmó: "Soy una persona que no abandona a los amigos. Y máxime cuando están en una situación fea, mala. Amigos del campeón tenemos todos, pero cuando la cosa está mal los amigos se alejan, no se acercan. Hace muy poco, un par de años, me pasó lo mismo...".

Mural Colón 1.jpg

Y, luego, el líder de Los Palmeras, aseveró: "Me saqué una foto con un expresidente de Colón (Lerche) y la Comisión Directiva a raíz de eso decidió tapar un mural que se había hecho de Los Palmeras y del viaje a Paraguay, que tenía 24 metros de alto por cuatro de ancho, y el señor presidente Vignatti decidió taparlo, justamente porque me saqué una foto con un amigo. Y no me arrepiento, se lo digo a él si me está mirando".

Colón-Polémica.jpg La esposa de Marcos Camino fue al arhivo y agigantó la polémica con el presidente de Colón. Gentileza Instagram Sandra Brusa

"No hicimos nada malo, más que yo que hago un culto de una amistad, no me interesa que mi amigo se haya equivocado o no, tampoco le pregunto, la vida es así, tenemos que saber que en algún momento podemos pasar por una situación semejante, y entonces, ¿nos van a dejar solos?", agregó Marcos Camino.

Los Palmeras y Midachi, un solo corazón

Luego, fue el turno de hablar de la relación con Miguel Torres del Sel, fanático de Unión, y Marcos Camino dijo que "es un Tatengue a morir, igualmente se banca las jodas nuestras, canta con nosotros, lo mismo hizo el Dady, el Chino... El Dady obvio que es de Colón, y al Chino le gusta el básquet, así que... (risas). No todos podemos ser perfectos...

LEER MÁS: Así será la pretemporada que realizará Colón en Montevideo

"Mirá si tenemos historias, la primera vez que Midachi viajó al festival del humor a Colombia se hizo un espectáculo en un boliche de Santa Fe donde fuimos a tocar gratuitamente para juntar fondos para que puedan viajar", recordó Marcos Camino.