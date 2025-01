Marcos Díaz: "Colón tiene que aceptar la presión de ser un grande y candidato"

LEER MÁS: Colón retoma el trabajo y prepara el viaje a Uruguay para la Serie Río de La Plata

Uno de los grandes referentes que tendrá el plantel de Colón de cara a la próxima temporada es Marcos Díaz, quien con sus casi 39 años tendrá su regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente, con la clara intención, como ya lo reflejó, de devolverlo a Primera División.

El motivo del regreso de Marcos Díaz a Colón

Marcos Díaz habló con Sol Play (FM 91.5), donde comenzó diciendo: "Santa Fe se extrañaba, estoy feliz de estar acá en Colón, en mi casa. Lo principal que me motivó de volver, aprovechando que la decisión era mía que no dependía del club ni de nada, era un desafío lindo que estaba esperando tomar, llegó en el momento justo, ni lo dudé cuando se dio la posibilidad".

"Por un lado lo tomo como una revancha por lo que me tocó vivir, que fue no poderme afianzar en el arco del club que tanto quiero. Y es un desafío en lo personal ya que el club se encuentra en una situación que no merece, y vine a aportar mi granito de arena que es dejar a Colón donde se merece que es en Primera División", agregó Marcos Díaz.

Luego, contó cómo se convenció de volver a Colón, y dijo que "no lo dudé, tenía la decisión tomada ni bien apareciera la oportunidad, por suerte apareció, toda decisión se habla con la familia, y nadie dudó. Eso era lo principal, se resolvió todo muy rápido porque había ganas de las dos partes".

La actualidad de Colón en la mirada de Marcos Díaz

Marcos Díaz manifestó que "se está formando un grupo muy bueno, que es lo principal, a eso lo tenemos claro todos. Para lograr el objetivo en un año muy largo eso es lo principal, y se está formando, y muy bien. Estamos con muchas ganas de revertir lo que pasó el año pasado, sobre todo a los que les tocó estar. Estamos llevando a cabo la idea del técnico a la hora de jugar, se va viendo eso y es bueno".

Luego, destacó sobre el torneo que "lo principal es la paciencia, tanto de los jugadores como los hinchas, quedó demostrado el año pasado, lo principal es encontrar la regularidad en un torneo tan largo, que llegue al final de año entero en todo sentido. Uno entiende al hincha, lo viví como hincha, es normal. El hincha vivió lo del año pasado y piensa de otra manera, nosotros tenemos que ayudar desde adentro de la cancha, es contagio, siempre. Nosotros tenemos que saber manejar los tiempos, y esa paciencia que sea contagiosa desde los dos lados. Sabemos que el hincha va a estar y va a querer ganar siempre, nosotros también. Siempre vamos a querer lo mejor para el club. Tenemos que manejar la paciencia desde adentro para contagiar hacia afuera".

Más adelante, se refirió a la gran cantidad de jugadores que volvieron luego de otra etapa en el club, y Marcos Díaz indicó: "La pertenencia es muy buena para el club, para el grupo, está bueno, los chicos que se quedaron del año pasado tienen esa sed de revancha, y que nosotros podamos apostar el lado de hincha, como es mi caso, el de Facu, o haber vivido el mundo Colón como Guille (Ortiz) o el Puma (Emmanuel Gigliotti) para que se arme un grupo fuerte, todos encarrilados para el mismo lado vamos a lograr el objetivo".

"Uno sabe que tiene que aportar tanto adentro como afuera de la cancha. Uno sabe que tendrá que recepcionar la presión de la gente, para los compañeros que estuvieron el año pasado es sacarle la mochila, que disfruten. Cuando tomé la decisión sabía que tenía que venir a ayudar tanto adentro como afuera de la cancha", agregó Marcos Díaz.

En cuanto a la idea de Ariel Pereyra, afirmó que "lo principal es que Colón es grande y tiene que ser protagonista en todas las canchas, tenemos que tomar esa responsabilidad, y que no nos pese. Tenemos que jugar igual de local como de visitante, no va a ser fácil. Sabemos a lo que nos enfrentamos, será muy difícil, tenemos que aceptar la mochila de candidato y que no nos pese".

"Pata Pereyra quiere que seamos intensos y cuando tenemos la pelota atrevernos a jugar. Quiere que tengamos variantes en ataques, no solo desbordar y tirar un centro, todos los partidos serán diferentes, serán más los equipos que nos saldrán a defender que los que nos van a salir a atacar", cerró el nuevo arquero de Colón.