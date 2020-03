Mario Barletta analiza ser candidato a presidente de Colón

En junio habrá elecciones anticipadas en Colón y ya se sabe que el actual presidente, José Vignatti, no irá por la reelección. Es más, su mandato es hasta a diciembre, pero se optó adelantar todo y que alguien nuevo tome las riendas. Esto no es algo que se definió ahora por el flojo pasar deportivo del equipo, sino que es algo que se confirmó hace casi un año.

Ante este escenario, algunos ya empezaron a hacer sus jugadas políticas, pero a decir verdad solo hay un candidato oficial, que es Ricardo Magdalena. Después no hay nombres propios confirmados para competir. Incluso por parte del oficialismo que, si bien hay charlas y un posible referente, es todo extraoficial. Nada concreto.

Sin embargo, habría un apellido importante que reconoció que está analizando la posibilidad. Se trata del exintendente de Santa Fe, Mario Barletta, confeso simpatizante y, claro está, socio hace varios años. "Si es verdad. Más de uno me dijo. Las pasiones y los desafíos a uno le hacen bien. Estamos conversando, porque falta tiempo. Veremos qué sucede. Es otra de mis pasiones. Es una propuesta de un grupo de amigos", reconoció hace algunas horas en diálogo con LT10.

Quien fuera embajador en uruguayo hasta fines de 2019, dijo además que "sería una responsabilidad muy grande. Hay que conformar un equipo, porque no es algo sencillo tomar las riendas de una institución tan grande como Colón. Habrá que analizarlo y charlarlo. Hay gente que me ayuda en eso. Esperemos unos días. Tengo que analizarlo muy a fondo".

Pese a que no es algo ya oficial, es un avance muy fuerte y que generó mucho ruido en el ambiente. Será cuestión de ver qué tipo de reacción hay por parte de los eventuales candidatos a presidente, en medio de un escenario muy caliente por la actualidad, que tiene al Sabalero peleando por no descender.

No es fácil avanzar en este sentido y, amén de no haberlo dicho abiertamente, Barletta no descarta animarse por formar parte del mundo político de Colón.