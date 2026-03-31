Dolor en San Cristóbal: velan a Ian Cabrera, el alumno de 13 años asesinado por un compañero

Familiares, amigos y vecinos, que continúan conmovidos por el caso, le dan el último adiós.

Familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera , el chico de 13 años que fue asesinado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal por un compañero, le dan el último adiós en un emotivo y desolador velatorio, para luego realizar el traslado al cementerio.

Desde este martes temprano, la Asociación Mutual de San Cristóbal es el escenario donde toda una comunidad despide al menor que fue víctima de una balacera dentro de su escuela, institución a la que había ingresado hace tan solo pocos días como alumno de primer año de secundaria.

Se espera que 10.30 el adolescente sea trasladado hasta el cementerio municipal, ubicado sobre la calle Piedras, entre La Paz y Oroño.

Desde la tarde del lunes, a tan solo horas del ataque sin precedentes, los vecinos se acercaron a la puerta de la escuela donde pegaron carteles con pedido de justicia para Ian, así como también colocaron velas alrededor de la institución, para continuar con el reclamo y alzar la voz del chico.

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