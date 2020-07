Mario Sciacqua: "Tengo mucha fe que voy a volver a Colón"

La identificación de Mario Sciacqua por Colón viene desde mucho antes que el santafesino decida tomar el camino de entrenador. Incluso, con un pasado por el banco sabalero, al estratega le quedó ese sabor agridulce de no poder desarrollar en sus pagos los ricos conocimientos que consiguió.

Cuando había terminado bien después de un comienzo con un par de tropiezos en Godoy Cruz, la dirigencia mendocina, de buenas a primeras, decidió interrumpir el vínculo.

Radicado obviamente en la ciudad, Sciacqua mantuvo una rica charla en el programa La Central Deportiva (Cadena 3 FM 101.7 Santa Fe) y por supuesto que revivió diversas situaciones cuando estuvo al frente del conjunto rojinegro.

En el inicio apuntó que “el presidente de Godoy Cruz me dijo que quería cambiar el proyecto. Fue un baldazo de agua fría, no lo esperaba. En un principio estuve bastante bajoneado. Al principio me dijeron que me iba porque no quería que me bajen el sueldo. El que me conoce sabe que eso es mentira".

Más adelante, acotó que "mi relación con Manzur fue buena, distante y fría, pero buena. Si lo vuelvo a cruzar, lo saludo. Yo pensé que al equipo lo estaba acomodando, pero él pensó otra cosa y entonces resolvieron no continuar con nuestro cuerpo técnico".

Sciacqua también recordó que luego de su salida de Patronato, al momento de arreglar en el Tomba, el presidente le expresó: "Te necesitamos porque nos vamos al descenso. Ahora que sacaron los descensos no me necesitan más".

Marito2.jpg Mario Sciacqua descartó la chance de ser manager de Colón. UNO Santa Fe

Hace poco tiempo, su apellido sonó para regresar a Colón, pero en su función de manager, antes de contratar a Francisco Ferraro en dicha función. Al respecto, apuntó que "desechar trabajo sería escupir para arriba pero si Colón me vuelve a ofrecer el puesto de manager, diría que no. Todavía vivo y siento como entrenador. Para ser manager hay que prepararse de otra manera".

Uno de los hechos que terminó repercutiendo sobre su continuidad cuando estuvo en el banco rojinegro fue aquel Clásico perdido ante Unión. Respeto a ese tema dijo que "lo viví como hincha de Colón y me enojé en aquel momento con los jugadores, creo que fue por mi inexperiencia. Hoy actuaría de otra manera. Estaba desgastado y hubo una propuesta de la dirigencia para salir, aún con Batistuta que me bancaba. Pero me había superado la situación".

En otro tramo de la entrevista, Sciacqua admitió que "hoy vivo el fútbol más relajado que cuando estuve en Colón. Un día recuerdo que saqué al Polaco Bastía del equipo y estuve dos días sin dormir. Batistuta conmigo fue un fenómeno y hasta el día de hoy nos hablamos. Su trabajo en Colón no se lo puede evaluar porque estuvo poco tiempo".

Antes de la despedida, en tono distendido y siempre reconociendo que sigue al equipo por el gran afecto que tiene por Colón, dejó la respuesta que lo ilusiona en un futuro, tal vez cercano o lejano: “Tengo mucha fe que voy a volver a Colón. No sé si a trabajar en inferiores o Primera, pero en algún momento voy a volver".