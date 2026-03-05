Martín Minella analizó a Colón y pidió paciencia en la Primera Nacional

El exentrenador de Colón habló del presente del equipo, la presión del Brigadier López y el armado del plantel para pelear el ascenso en una categoría extensa.

El presente de Colón en la Primera Nacional también se analiza desde afuera por quienes conocen el club desde adentro. Martín Minella , exentrenador de la Reserva y del plantel profesional, habló en Dial Deportivo por UNO (FM 106.3) Y sostuvo que el Sabalero tiene una base competitiva para pelear el torneo, aunque advirtió que “es una categoría muy larga y hay que tener paciencia” para sostener el objetivo del ascenso.

Minella recordó su experiencia en el club, donde comenzó dirigiendo la Reserva y luego asumió la conducción del primer equipo. Explicó que, más allá de los resultados, “haber vivido esto desde adentro y siendo parte de la ciudad son emociones que me van a durar toda la vida” , y destacó la importancia de conocer a los jugadores y la dinámica de la categoría.

El efecto de la hinchada y la localía

Sobre el impacto del público, Minella afirmó que jugar en el Brigadier López puede ser un plus: “Tener 40.000 personas en la cancha hasta parece que tenés uno o dos jugadores más”. Sin embargo, advirtió que esa presión también puede acelerar las acciones: “El equipo a veces se contagia de la ansiedad y quiere hacer el segundo gol antes que el primero”, explicó, destacando la importancia de administrar la intensidad del juego.

Además, remarcó que la Primera Nacional exige regularidad y concentración: “Acá cada partido es una final, si bajás un poco la intensidad, cualquier rival te puede complicar”, señaló Minella, recordando que incluso los equipos más sólidos deben sostenerse durante toda la temporada.

Colón y la estructura del equipo

Minella evaluó la conformación actual del plantel y resaltó la fortaleza de la columna vertebral: “La base sólida entre arquero, centrales, volantes y nueve es de lo mejor de la categoría”, explicó. Sin embargo, agregó que desde su mirada, el equipo podría potenciarse con un jugador creativo: “Podría faltar alguien que maneje la pelota parada o genere claridad cuando los rivales se cierran”.

Sobre el objetivo de Colón, Minella remarcó que la prioridad es mantenerse competitivo durante la temporada: “Ni perder un partido te deja afuera ni ganar tres te asegura nada, lo importante es mantenerse cerca de los primeros puestos y llegar con chances al tramo final”.

El aprendizaje del fútbol argentino

Finalmente, Minella reflexionó sobre la riqueza del fútbol local y la formación de jugadores: “Acá los chicos crecen en los potreros, jugando desde chicos, y eso se nota en su personalidad dentro de la cancha”, explicó. Destacó que la experiencia en inferiores y en el primer equipo le permitió entender la exigencia de la categoría y valorar la paciencia y la planificación como herramientas fundamentales para el éxito.