Uno Santa Fe | Colón | Acassuso

El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

Darío Lema analizó el gran arranque de Acassuso en la Primera Nacional, explicó el estilo de juego del equipo y describió la dureza del torneo.

Ovación

Por Ovación

5 de marzo 2026 · 09:03hs
El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

El buen inicio de Acassuso, próximo rival de Colón, tiene fundamentos futbolísticos claros. Su entrenador, Darío Lema, explicó en Dial Deportivo por UNO (FM 106.3) que el liderazgo del equipo en la Primera Nacional se apoya en la continuidad del plantel, el orden táctico y una alta eficacia ofensiva. “Mantuvimos la base del ascenso y eso facilita mucho el armado del sistema y la forma en la que queremos jugar”, aseguró.

El conjunto de San Isidro sorprendió en el arranque del campeonato con tres triunfos consecutivos, ocho goles convertidos y apenas dos recibidos. En una categoría históricamente pareja, ese rendimiento lo posicionó rápidamente en la cima de la tabla, aunque el propio entrenador se encargó de bajar el tono de la euforia. Para Lema, el campeonato recién comienza y el verdadero desafío será sostener la regularidad a lo largo de una temporada extensa y exigente.

Acassuso mantiene la base del ascenso

Uno de los aspectos que el entrenador considera determinante para explicar el buen presente de su equipo tiene que ver con la continuidad del plantel que consiguió el ascenso. A diferencia de otros clubes que renuevan gran parte de sus jugadores al cambiar de categoría, Acassuso optó por mantener la estructura y sumar refuerzos puntuales.

Según explicó el propio técnico, ese factor permitió acortar los tiempos de adaptación y consolidar rápidamente una idea de juego. “Mantuvimos la base del ascenso e incorporamos algunos jugadores. Al tener una base se facilita bastante lo que es el armado del sistema y cómo queremos jugar”, señaló al analizar el proceso de construcción del equipo. Esa estabilidad dentro del plantel le permitió al cuerpo técnico sostener automatismos, mecanismos de presión y sociedades dentro del campo que hoy se reflejan en el rendimiento colectivo.

LEER MÁS: Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Embed

La identidad futbolística

En cuanto al funcionamiento dentro de la cancha, Lema fue claro al describir el perfil de su equipo. El entrenador explicó que Acassuso intenta sostener un equilibrio entre orden táctico, intensidad física y momentos de juego asociado. “Somos un equipo ordenado, corredor, que mete y que por momentos puede jugar”, resumió el DT al referirse a la propuesta futbolística que busca consolidar.

En una categoría donde la mayoría de los partidos se definen por detalles, el entrenador considera que el orden defensivo es una condición indispensable para competir. De hecho, remarcó que la Primera Nacional suele castigar rápidamente a los equipos que pierden el equilibrio. “En esta categoría si no estás ordenado lo pagás caro”, sostuvo al explicar por qué el trabajo defensivo ocupa un lugar central dentro de la estructura del equipo.

La eficacia como diferencia

Otro de los aspectos que explica el gran arranque del equipo es la contundencia en el área rival. En un torneo donde muchos encuentros se definen con marcadores ajustados, la capacidad para aprovechar las oportunidades suele marcar la diferencia. Lema lo reconoció al analizar los números ofensivos de su equipo. “Tenemos una eficacia bastante importante para lo que es la categoría. Las pocas chances que hemos tenido las hemos convertido”, destacó.

Ese nivel de efectividad se refleja en las estadísticas del inicio de temporada, con ocho goles convertidos en tres partidos, una cifra que sobresale dentro de una divisional donde predominan los encuentros cerrados y de pocas situaciones.

LEER MÁS: El DT de Acassuso analizó a Colón: "Es un equipo grande que empuja con su gente"

La radiografía de la Primera Nacional

Más allá del buen momento de Acassuso, el entrenador también dejó una reflexión sobre la lógica competitiva de la categoría, a la que definió como una de las más exigentes del fútbol argentino. Según explicó, el campeonato no se define por un buen arranque, sino por la capacidad de sumar puntos de manera constante a lo largo de toda la temporada. “Esto es una carrera de sumatoria de puntos, no una carrera de quién va primero”, afirmó.

En ese sentido, Lema coincidió con una frase que se repite entre muchos entrenadores del ascenso y que refleja el desgaste de la competencia. “Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia”, aseguró. Por eso, aunque Acassuso haya comenzado el torneo como líder, el entrenador prefiere mantener una mirada prudente y enfocarse en el objetivo de sostener la regularidad. “Acá hay que sumar y tratar de mantenerse entre los primeros diez puestos. Después hay un sprint final en las últimas siete u ocho fechas”, explicó. Con ese enfoque, el próximo rival de Colón intenta consolidar un proyecto competitivo en una de las categorías más largas y demandantes del fútbol argentino.

Acassuso Colón UNO Darío Lema
Noticias relacionadas
colon volvio al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la afa

Colón volvió al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la AFA

atento colon: acassuso volvio a ganar y es el sorpresivo unico lider de la zona a

Atento Colón: Acassuso volvió a ganar y es el sorpresivo único líder de la zona A

colon descansa y piensa en acassuso tras el paro de afa, con varios temas por resolver

Colón descansa y piensa en Acassuso tras el paro de AFA, con varios temas por resolver

hay nuevo horario para el partido entre colon y acassuso de la 5ª fecha

Hay nuevo horario para el partido entre Colón y Acassuso de la 5ª fecha

Lo último

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

Último Momento
Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Murió un líder de Hamás en un bombardeo israelí en el norte del Líbano

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

Paro de empleados municipales por 48 horas: el conflicto en Sauce Viejo paraliza servicios en ocho localidades

Paro de empleados municipales por 48 horas: el conflicto en Sauce Viejo paraliza servicios en ocho localidades

Una santafesina será protagonista de una velada femenina en Buenos Aires

Una santafesina será protagonista de una velada femenina en Buenos Aires

Ovación
Se presentó la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial

Se presentó la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial

Una santafesina será protagonista de una velada femenina en Buenos Aires

Una santafesina será protagonista de una velada femenina en Buenos Aires

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Ezequiel Medrán está obligado a meter mano en Colón para jugar ante Acassuso

Colón y Medrán, bajo la lupa en la hora de la verdad

Colón y Medrán, bajo la lupa en la hora de la verdad

Dolor en el mundo Colón por el fallecimiento de un médico de las inferiores

Dolor en el mundo Colón por el fallecimiento de un médico de las inferiores

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos