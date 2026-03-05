El DT de Acassuso, próximo rival de Colón, explicó por qué su equipo es puntero

Darío Lema analizó el gran arranque de Acassuso en la Primera Nacional, explicó el estilo de juego del equipo y describió la dureza del torneo.

El buen inicio de Acassuso, próximo rival de Colón , tiene fundamentos futbolísticos claros. Su entrenador, Darío Lema , explicó en Dial Deportivo por UNO (FM 106.3) que el liderazgo del equipo en la Primera Nacional se apoya en la continuidad del plantel, el orden táctico y una alta eficacia ofensiva. “Mantuvimos la base del ascenso y eso facilita mucho el armado del sistema y la forma en la que queremos jugar” , aseguró.

El conjunto de San Isidro sorprendió en el arranque del campeonato con tres triunfos consecutivos, ocho goles convertidos y apenas dos recibidos . En una categoría históricamente pareja, ese rendimiento lo posicionó rápidamente en la cima de la tabla, aunque el propio entrenador se encargó de bajar el tono de la euforia. Para Lema, el campeonato recién comienza y el verdadero desafío será sostener la regularidad a lo largo de una temporada extensa y exigente.

Acassuso mantiene la base del ascenso

Uno de los aspectos que el entrenador considera determinante para explicar el buen presente de su equipo tiene que ver con la continuidad del plantel que consiguió el ascenso. A diferencia de otros clubes que renuevan gran parte de sus jugadores al cambiar de categoría, Acassuso optó por mantener la estructura y sumar refuerzos puntuales.

Según explicó el propio técnico, ese factor permitió acortar los tiempos de adaptación y consolidar rápidamente una idea de juego. “Mantuvimos la base del ascenso e incorporamos algunos jugadores. Al tener una base se facilita bastante lo que es el armado del sistema y cómo queremos jugar”, señaló al analizar el proceso de construcción del equipo. Esa estabilidad dentro del plantel le permitió al cuerpo técnico sostener automatismos, mecanismos de presión y sociedades dentro del campo que hoy se reflejan en el rendimiento colectivo.

La identidad futbolística

En cuanto al funcionamiento dentro de la cancha, Lema fue claro al describir el perfil de su equipo. El entrenador explicó que Acassuso intenta sostener un equilibrio entre orden táctico, intensidad física y momentos de juego asociado. “Somos un equipo ordenado, corredor, que mete y que por momentos puede jugar”, resumió el DT al referirse a la propuesta futbolística que busca consolidar.

En una categoría donde la mayoría de los partidos se definen por detalles, el entrenador considera que el orden defensivo es una condición indispensable para competir. De hecho, remarcó que la Primera Nacional suele castigar rápidamente a los equipos que pierden el equilibrio. “En esta categoría si no estás ordenado lo pagás caro”, sostuvo al explicar por qué el trabajo defensivo ocupa un lugar central dentro de la estructura del equipo.

La eficacia como diferencia

Otro de los aspectos que explica el gran arranque del equipo es la contundencia en el área rival. En un torneo donde muchos encuentros se definen con marcadores ajustados, la capacidad para aprovechar las oportunidades suele marcar la diferencia. Lema lo reconoció al analizar los números ofensivos de su equipo. “Tenemos una eficacia bastante importante para lo que es la categoría. Las pocas chances que hemos tenido las hemos convertido”, destacó.

Ese nivel de efectividad se refleja en las estadísticas del inicio de temporada, con ocho goles convertidos en tres partidos, una cifra que sobresale dentro de una divisional donde predominan los encuentros cerrados y de pocas situaciones.

La radiografía de la Primera Nacional

Más allá del buen momento de Acassuso, el entrenador también dejó una reflexión sobre la lógica competitiva de la categoría, a la que definió como una de las más exigentes del fútbol argentino. Según explicó, el campeonato no se define por un buen arranque, sino por la capacidad de sumar puntos de manera constante a lo largo de toda la temporada. “Esto es una carrera de sumatoria de puntos, no una carrera de quién va primero”, afirmó.

En ese sentido, Lema coincidió con una frase que se repite entre muchos entrenadores del ascenso y que refleja el desgaste de la competencia. “Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia”, aseguró. Por eso, aunque Acassuso haya comenzado el torneo como líder, el entrenador prefiere mantener una mirada prudente y enfocarse en el objetivo de sostener la regularidad. “Acá hay que sumar y tratar de mantenerse entre los primeros diez puestos. Después hay un sprint final en las últimas siete u ocho fechas”, explicó. Con ese enfoque, el próximo rival de Colón intenta consolidar un proyecto competitivo en una de las categorías más largas y demandantes del fútbol argentino.