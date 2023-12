Matías Ibáñez: "Me hubiese encantado quedarme en Colón"

LEER MÁS: La pequeña esperanza de Colón moriría en un día especial

De esta manera, los nuevos dirigentes de Colón e Iván Delfino deberán salir a buscar un nuevo arquero, ya que a ambos se les termina el contrato el próximo 31 de diciembre y no continuarán en el club para el campeonato de la Primera Nacional.

La salida de Matías Ibáñez, más allá de la finalización de su contrato, se dio como consecuencia que cuando arribó desde Patronato lo hizo porque se había enfrentado con Iván Delfino, que era el entrenador de ese equipo en aquel momento.

De esta manera, al confirmarse que Iván Delfino será el nuevo entrenador de Colón, le comunicó a los dirigentes que Matías Ibáñez no estaba en sus planes, baja que se suma a la de Nacho Chicco.

Vale recordar que Ibáñez atajó en la derrota ante Arsenal en Sarandí, el triunfo ante Atlético Tucumán en el Brigadier López, la caída ante Banfield en el Florencio Sola, el éxito contra Talleres en Santa Fe, y los reveses consecutivos ante Vélez en Liniers y Gimnasia en Rosario.

"Gracias @colonoficial! No terminamos como esperábamos, pero me quedo con los momentos vividos! Todo sirve de aprendizaje y siempre hay que mirar para adelante. Conocí gente extraordinaria y eso es lo más importante. Me hubiese encantado quedarme y tratar de ayudar para volver a donde merecen estar! Gracias por todo", escribió Matías Ibáñez, que entre otros comentarios recibió el de Facundo Garcés, quien destacó: "Vamos arriba hermano!!!!!".