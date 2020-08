El paso de Francisco Maturana por Colón será recordado por siempre. Es que la llegada de Pacho fue para darle un salto de calidad al club, ya que llegó precedido de haber ganado la Copa Libertadores de América con Atlético Nacional, mientras que también le dio la primera Copa América a la selección de Colombia.

Pacho Maturana, quien también es odontólogo, en la actualidad forma parte del Comité Técnico de la FIFA. Su llegada a Colón se dio en 2004, luego de su cuarta etapa en la Selección de Colombia, donde no solo es recordado por haber ganado la Copa América sino por el 5-0 que le propinó a la Argentina, en el Monumental, en las Eliminatorias hacia el Mundial de Estados Unidos 1994.

En Colón, Francisco Maturana también es recordado por haber instaurado la frase del "sentido de pertenencia", al cual se trae a escena cada vez que a un equipo sabalero no le toca funcionar de la manera que el hincha pretende.

Pacho Maturana brindó una extensa entrevista a Infobae, donde habló de sus influencias en el mundo del fútbol, el sello que dejó en España y Argentina y el asesinato de Andrés Escobar tras su error en el Mundial de Estados Unidos 1994.

image.png Francisco Maturana dijo que mira en Google y tras su paso por Colón ve que el club sigue sin ganar una Copa.

Pero también Francisco Maturana se refirió a su paso por Colón, como en tantas otras oportunidades que fue requerido por los medios santafesinos, y dejó una frase que hizo mucho ruido y que tiene que ver con la falta de títulos, en este caso representado en la conquista de una Copa, según palabras del mismo colombiano.

"Yo respeto todo lo que digan de mí, pero no creo que haya sido malo mi paso por el fútbol argentino. Me sentí orgulloso de ser el primer negrito colombiano que fue a dirigir a la Argentina. No soy brasilero ni uruguayo. Entonces, un colombiano dirigiendo a Colón nunca pasó. Los entrenadores tenemos un sueño oculto, el mío es ganar", comenzó diciendo Francisco Maturana.

Pero luego, Pacho Maturana apuntó: "Yo miro hoy en Google cuántas veces ganó Colón una copa y todavía no lo ha hecho. Resulta que hubo gente que me criticó porque no gané nada. Pero sí gané: el cariño del hincha sabalero por la forma que el equipo jugó. Un equipo que se identificó con la ciudad. Un reconocimiento que recibo cuando viajo hacia Santa Fe, los autos paran y la gente me saluda con afecto. Cuando yo dirigí Colon ganábamos de local, perdíamos de visitante, pero el tipo del banco me decía: ‘Estoy lleno de futbol'. Nunca recibí un maltrato de la barra brava que siempre me acompañó y no me pidió un peso. Entonces, uno se pregunta ¿Cuál es el éxito? En España me pasó lo mismo…".