Mauro Medina: "Solo quiero lo mejor para Colón y busco ayudar"

El empresario automovilístico que está en pleno crecimiento concedió una entrevista a LT10 (AM 1020) para despejar dudas en relación a si es posible una candidatura a presidente de la entidad en las próximas elecciones de diciembre.

"Nosotros nos encontramos con esta bomba que salió en todos lados, que había intenciones de ser candidatos. Desde lo personal está en análisis, no es algo que haya tirado yo, pero se ve que salió el nombre. Esto recién empieza, me vi sorprendido, no charlamos aún con nadie, seguro en las próximas semanas iremos charlando", apuntó de movida.

Para después, disparar: "Mi objetivo sería que todos estemos en una misma lista, sería un sueño unir a todas las partes y quienes quieran un bien para Colón, no estamos para estar divididos. De mi parte esto recién comienza, no hay ningún nombre ni nada, solo quiero lo mejor para Colón y busco ayudar. Soy muy prudente, tengo una empresa muy sólida y tengo un equipo que compite todos los domingos, entendemos que cuantas más personas de bien participan mejor para la institución es".

En otro tramo de la charla sostuvo que "no creo en los personalismos, a veces salen bien o mal, para que algo dure en el tiempo tiene que haber un trabajo muy sólido. Nunca me llamaron para ninguna lista".

Por otro lado, rememoró el viaje que realizó para ver a Colón en el ascenso del 95': "Viajamos 20 horas para ver la final en Tucumán, había ido en el 87’ a Tucumán, pero cuando fuimos con Colón demoramos más por las paradas que hicimos. Es un recuerdo muy lindo, para siempre, más por lo que significó después para el ascenso. Luego estuvimos en la vuelta en Santa Fe, ese ascenso era tan deseado que fue una de las máximas alegrías".

Y después, agregó: "Pude ir al primer partido, el segundo no ya que volvíamos de Viedma y no llegamos. Creo que viene un buen año, es todo muy parejo, muchos viajes, nosotros nos tenemos que hacer fuertes de local y ser regulares, de acá a 10 meses hay que sostener el ritmo y no es fácil".