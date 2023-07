"Me convencí de Farías en el partido que Colón jugó con Central"

"Es una operación que no quiero confirmar, pero está muy avanzada. Teníamos la expectativa de que Facundo esté en estos días, pero creo que esto va a demorar un poco más. Hemos tomado contacto con él; esperamos que tenga una pronta solución y que pueda entrenar con nosotros", comenzó diciendo el Tata.

Mientras se define el pase, Farías no podrá estar en el inicio de la Leagues Cup con Inter Miami

Para luego agregar "Lo que vi en los últimos partidos de Colón me llevó a pensar en que ya estaba en la etapa donde el jugador había recuperado su mejor versión y había dejado atrás la lesión. Hubo un partido con Central, hace no muchas fechas atrás, que me convenció de que es un futbolista muy interesante para tenerlo aquí y para completar su evolución".

Por último el entrenador del Inter Miami dijo: "Nuestro objetivo no es que se quede 10 años en la MLS, sino que utilicen a la liga como para un lugar de cumplir sus sueños, pero también para completar su evolución y dar el salto a Europa".