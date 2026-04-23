Santa Fe: jornada fría y soleada hoy, con inestabilidad y lluvias hacia el domingo El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 23 de abril 2026 · 07:18hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, fría y una temperatura de 15.8° a las 7 de la mañana, con una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que si bien en superficie se mantiene la acción de corrientes frías del sur, en altura comienzan a ingresar flujos algo más cálidos desde el noroeste y el norte del continente. Este comportamiento si bien mantiene las condiciones estables, permite la aparición de mayor nubosidad durante las jornadas con el correr de los días e incluso algunos eventos de lluvias débiles o lloviznas aisladas de manera localizados. No obstante ello, en general la región se mantiene con estabilidad y jornadas mayormente soleadas, con excepción de las últimas horas del sábado o primeras del domingo, donde se incrementa la posibilidad de eventos de lluvias de diversas intensidades. Respecto de las temperaturas, no se espera una importante variación y deberían permanecer dentro del rango observado durante la jornada de ayer.

Viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 14º y máxima 24º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo a partir de la tarde y tarde/noche con condiciones relativamente estables y una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 16º y poco cambio de las máximas, 25º. Vientos leves predominando del sector sur/sureste. Por último se espera un domingo con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse durante el día con condiciones relativamente estables a estables y posibles lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en gradual descenso: mínima 12º y máxima 22º. Vientos leves a moderados del sector suroeste, incrementando su intensidad por momentos durante la jornada. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe