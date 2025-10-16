Uno Santa Fe | Colón | Colón

Medrán habló del atraso salarial en Colón, la posible inhibición y este parate de "locura"

En charla con UNO 106.3, el DT de Colón, Ezequiel Medrán, confirmó que hubo una charla de los referentes por la situación y que "este parate es una locura"

16 de octubre 2025 · 16:34hs
El entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, dejó varias reflexiones sobre el presente, su manera de trabajar y los desafíos que afronta en medio de un contexto político que genera incertidumbre. En diálogo con el programa La Segunda de Porta que se emite por UNO 106.3, se refirió también a cuestiones futbolísticas y organizativas.

Nosotros nos manejamos directamente con el presidente, Cochi (Adrián Temporelli) y (José Luis) Martín. Con el que más hablamos es con Víctor (Godano), a quien considero una gran persona, muy dispuesto, pero en el fútbol se juzga por resultados”, expresó el técnico, reconociendo la cercanía con los principales dirigentes.

Sin vueltas, Medrán fue autocrítico sobre el rendimiento del equipo: “Acá en Colón fue todo muy cuesta arriba, nunca pudimos encontrar el equipo. Pero sigo convencido de que el camino es el trabajo y la construcción diaria”.

Ezequiel Medrán

El modo Medrán en Colón

El entrenador también explicó su forma de vivir el fútbol: “Soy un apasionado. Solo pienso en el día a día y en enamorarme del proceso. Que luego el equipo transmita lo que se trabaja. Es un placer para uno como técnico. Pero para lograr cosas importantes, tenemos que estar todos de acuerdo”.

En otro tramo de la entrevista, reflexionó sobre su evolución profesional: “En los inicios de mi carrera solo me enfoqué en hacer competir bien a mi equipo y en hacerme responsable. Es parte del juego. Hoy entiendo que hay muchos factores alrededor que influyen, pero sigo creyendo en el trabajo como herramienta principal”.

Medrán también opinó sobre la estructura del torneo y el largo receso que atraviesa la competencia: “Hay que encontrar un equilibrio. Este parate es una locura, es la primera vez que me pasa como técnico. Es un gasto importante para los clubes. Me gusta el formato del torneo, pero hay que buscarle la vuelta para que termine cerca de diciembre para todos. Hoy la espera y no competir por nada se hace muy larga”.

La posible inhibición en Colón

Finalmente, el DT se refirió a la posible inhibición y a la deuda con el plantel, dejando en claro que el tema está siendo atendido por la dirigencia: “Víctor (Godano) estuvo en el predio hoy —por este jueves— y charlamos con los referentes por diferentes situaciones. Luego tuve una charla privada y me tocó el tema. Están ocupándose en resolverlo”.

Escuchá la nota con el DT de Colón, Ezequiel Medrán

Embed - LA SEGUNDA DE RICARDO PORTA - EZEQUIEL MEDRAN - DT COLON

