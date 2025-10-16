Medrán, en UNO 106.3: "Quiero seguir en Colón y encarar un proyecto a la altura de la categoría"

El entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, charló con UNO 106.3 sobre su deseo de quedarse. "La categoría le mostró a Colón lo complicada que es", dijo

El entrenador de Colón , Ezequiel Medrán , habló este jueves con el programa La Segunda de Porta que se emite por UNO 106.3, donde dejó en claro su deseo de continuar y delineó parte del proyecto que imagina para 2026, aunque su continuidad dependerá de quién gané en las próximas elecciones .

“Santa Fe es fútbol, Colón es pasión y tenía claro cuando venía la magnitud y la compleja situación en la que se estaba. Estaba la intención de transitarlo de la mejor manera”, expresó el técnico, haciendo referencia al contexto deportivo e institucional que encontró al asumir el cargo.

Medrán, a fondo en Colón

Medrán reconoció que su mirada siempre fue de mediano plazo: “Cuando asumí, tenía claro que proyectaba un Colón protagonista para el 2026. Lógico, habrá argumentos y justificaciones sobre lo que pasamos. Lo mejor ahora es mantener la calma y encarar un proyecto a la altura de la categoría. La categoría le mostró a Colón lo complicada que es”.

Ezequiel Medrán UNO Santa Fe | José Busiemi

También repasó su experiencia anterior en Gimnasia de Mendoza, que logró el ascenso, donde dirigió durante más de un año: “Con el presidente de Gimnasia tuve un diálogo muy fluido durante 15 meses, de buena manera. Cuando toma la decisión de despedirme, me lo hace saber a través de su mano derecha. Es una charla pendiente que tengo con él. Le dije que no compartía la decisión; los resultados no me confunden y rescato la gestión que se hizo. La mayoría del plantel me escribió para agradecerme, y eso también vale”.

Consultado sobre su situación contractual y lo que viene, fue contundente en caso de el que gane las elecciones no lo tenga en cuenta, más allá de tener contrato hasta diciembre de 2026 sin cláusula de salida: “No entraría en la opción de hacer juicio. No pienso en eso. Solo puse mi postura de que busco la continuidad. Por eso tomé este desafío. Con la dirigencia que gane las elecciones tendremos charlas. Estoy abierto a escuchar, para que tengan un diagnóstico claro del proceso que tuvimos y de lo que proyectamos a futuro. Luego ellos decidirán”.

El entrenador cerró con un mensaje de compromiso y esperanza, reafirmando su intención de ser parte del proceso que lleve a Colón nuevamente a los primeros planos: “Quiero que el club encare un proyecto serio, que esté a la altura de su historia y de su gente. Eso es lo que Colón necesita y merece”.

Escuchá la nota con el DT de Colón, Ezequiel Medrán