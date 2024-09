Minella: "El objetivo es poder ayudar a Colón"

Nombres que van y vienen como posibles técnicos de Colón, pero la dirigencia no se apura

"A cualquier persona que le toque un episodio así es una gran responsabilidad, todos sabemos lo que significa Colón, sobre todos nosotros que somos hinchas, generalmente cuando uno tiene un interinato la situación no es cómoda. Estamos para darle una mano al plantel", apuntó.

Y después, expresó: "Como pasó la otra vez antes de que llegue Rodolfo (De Paoli), la predisposición del plantel es óptima, están abiertos a posibles cambios, quieren revertir la situación y acomodar todo. Necesitamos el resultado que ojalá encontremos".

Minella soslayó que "veo todos los partidos al estar acá, tengo un análisis personal, tampoco es una tragedia, Colón dimensiona todo en relación a otro club que esté cerca de los punteros. Colón tiene la obligación de volver lo antes posible, el inicio fue bueno, es una lástima la pérdida de puntos para alejarnos de los punteros. Buscamos un buen funcionamiento en el equipo".

El ánimo del plantel

En otro tramo del diálogo con la prensa, Minella dijo que "anímicamente cualquier plantel que no encuentra resultados no es alto el ánimo, están afectados, se nota la situación emocional del momento, a ningún jugador le gusta que lo insulten, la idea en el día a día es revertir la situación con trabajo. Que disfruten, el fútbol se cura con fútbol".

Y después, enfatizó: "Nos pidieron que estemos esta semana desde el día que Rodo no seguía, en ese contexto estamos, a la espera que el sábado demos el puntapié inicial, son seis fechas que si le dejamos los tres puntos tal vez el día de mañana se valoren. No es lo mismo ser octavo que tercero o segundo. A lo mejor si metes cuatro victorias alcanza para llegar arriba".

El orientador rojinegro dijo que "no esperemos que venga Guardiola y resuelva problemas. Está en cada uno de ellos recuperar la confianza, esté quién esté, depende del grupo de jugadores".

El sueño cumplido

Es una situación muy particular, aunque el joven técnico no dudó en afirmar que "esta posibilidad de dirigir la Primera de Colón es un sueño de vida cumplido, la Reserva era el objetivo de poder dirigir a todos los chicos juntos, se me dio con el Selectivo en B Nacional, el objetivo es ayudar a Colón, el beneficio es que vuelva a Primera, si vuelve seré el DT de Reserva de AFA y estaría chocho".

En otro tramo de sus respuestas reconoció que "hablé con los referentes, si hablo bien parezco un chupamedias pero están metidos, les afecta, es lo más importante, no hay que tirar la toalla. Colón arrancó demasiado bien con jugadores nuevos, después le empezaron a encontrar la vuelta, algunos resultados negativos, lesiones, entramos en una vorágine de nervios y perdimos a Lago, uno de los mejores de la categoría".

Su pensamiento futbolístico

El técnico que dirigirá al elenco sabalero contra Almagro se definió como "un técnico lo más ofensivo posible, quiero darle confianza al plantel. Nada del otro mundo, que el jugador se sienta contento, que pueda disfrutar de jugar al fútbol. Hay un par de lugares donde estamos viendo, pero con futbolistas que están predispuestos y los que jugarán se entregarán al máximo".

Y luego, subrayó: "Mi círculo íntimo disfruta más que yo todo esto, es medio caótico, muy significante. Soy de acá, todo el mundo me conoce, la gente te llama, me arman los equipos, todo el tiempo pensando en eso con un gran de responsabilidad grande, la ansiedad y el dolor de panza es lo que tal vez me marque que estoy disfrutando esto".

El mensaje para los hinchas

"El hincha de Colón, con su equipo en cualquier categoría, va a llenar todas las canchas del mundo. Necesita que le devuelvas, está disgustado con la situación, acostumbrado a ser campeón y jugar copas internacionales, el descenso lo golpeó mucho, pero sabe todo lo que sufrimos, nos cantaban lo de los 15 años en la B. Pero siempre te acompaña y contagia".

Antes de su despedida, admitió que "Almagro juega de determinada manera, algo parecido tal vez planteamos con un 4-4-2, la intención es plantar un sistema ordenado que nos de la posibilidad de competir. Paolo (Goltz) estaba con una molestia pero va a llegar, estamos viendo chicos del Selectivo, son jugadores que conozco y confío en ellos si nos faltan lugares para cubrir lo vamos a usar".