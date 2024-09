Delfino: "Yo quiero que Colón ascienda, si estaba yo mejor"

Más adelante admitió que "Gimnasia, Aldosivi, Chicago estuvieron en la punta y perdieron. Hay que tener tranquilidad y algunos no entendieron que es otro tipo de torneos, no todos juegan buen fútbol, el resultado final o el objetivo sigue siendo el más importante".

Delfino expresó que "no vi más a Colón después con lo cual sería irrespetuoso hablar. En situaciones meramente de decisiones no tengo la capacidad de meterme en lo que el otro piensa. Las presiones eran muchas, está de moda echar entrenadores, somos carne de cañón sin que nadie nos apoye".

En otro tramo de la charla relató que "los dirigentes tienen potestad de tomar decisiones, nosotros estábamos trabajando tranquilos, no sentía presión sino una obligación, los torneos son largos y muchas veces hay cosas en el camino. Hay que tomarlo como es, no volverse tan loco".

La posibilidad de sumar refuerzos

Al momento de este mercado invernal, Delfino resaltó que "llegaron muchos jugadores al principio, con 36 entrenamientos salimos a la cancha, hicimos tarde amistosos porque no podíamos armar dos equipos. A lo mejor el arranque confundió, a mi me plantearon después lo económico, no podíamos fallarle la palabra al presidente, sabiendo el costo que podíamos tener".

Y luego, enfatizó: "Sabíamos y planteamos que iba a haber mesetas, el torneo de tantos año lo muestra así, en estas últimas fechas van a pasar muchsa cosas, a lo mejor Colón sube para jugar con otra posición el Reducido. Estábamos convencidos que iba a pasar, la impaciencia, el apresuramiento, nos encuentra afuera de ese sueño de devolver a Colón a Primera División".

Rodríguez nunca fue ofrecido

"El Pulga nunca fue ofrecido como se dice oficialmente, hay un montón de cuestiones internas que no voy a salir a ventilar, no corresponde, dije que dos meses antes Pulga iba a volver a Tucumán", aseveró.

Las declaraciones de Toledo

"No vi lo que declaró Javier (Toledo), nosotros siempre entrenamos en un ambiente de respeto, nunca tuvimos inconvenientes y si lo tuvimos se solucionaron adentro. No puedo opinar porque no estoy enterado de nada. Es una persona que aguanta con el cuerpo lo que dice con la boca", subrayó.

Para después añadir: "Los líderes son personas con mucho recorrido, el liderazgo lo demuestran de otra forma, con la palabra justa, tratando de ayudar, uno se va apagando y terminar como Javier de la mejor manera su carrera. Tiene una honestidad de hombre de campo que es muy valorable".

Antes de su despedida, acotó: "En muchas cosas me equivoqué, lo hice, lo hago y lo haré, no voy a ser carne de cañón de nadie, sigo creyendo que el partido final se va a jugar, no se quién estará en el banco. Estoy súper convencido que Colón va a jugar por el ascenso. Ahora lo veo como hincha, ojalá que Colón ascienda, pero no pudo ser conmigo".