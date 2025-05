Mirá todos los partidos del sábado en la zona de Colón

LEER MÁS: Colón y Racing están lejos del acuerdo por Alan Forneris

Zona “B” - Fecha 17 - Primera Nacional

Sábado 31 de mayo

Estudiantes c. Mitre (S.E.), a las 15.30 horas (TV)

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Damián Olivetto

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses

Dep. Morón c. Chaco For Ever, a las 15.30 horas

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Estudiantes (Rio IV) c. Ctral. Norte (Salta), a las 18.00 horas

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Así está la tabla en la zona de Colón