Moreno y Fabianesi, autocrítico en Colón: "Asumo mi responsabilidad"

El director deportivo Iván Moreno y Fabianesi hizo su autocrítica sobre el mal momento de Colón pero avisó: "El único resultado aceptable es el ascenso. No hay otro objetivo posible".

"No me esperaba este momento, ni creo que nadie lo deseaba. Es una situación muy mala y real, pero tengo la claridad necesaria para corregirlo", expresó el exjugador, ahora a cargo del proyecto deportivo de Colón. La salida de Ariel Pereyra, entrenador que había sido su apuesta personal, marcó un punto de inflexión. "Evidentemente, las expectativas que teníamos no estaban alineadas con lo que pretendíamos. Por eso se interrumpió el ciclo de Ariel", justificó.

Moreno y Fabianesi afirmó que rápidamente buscaron soluciones, lo que explicó la rápida llegada de Andrés Yllana al cargo. "Lo fuimos a buscar en el mercado anterior porque era el último campeón de la categoría. No se pudo en ese momento, pero ahora sí. Andrés tuvo mucha predisposición e intención de venir a Colón. Creía que todavía podíamos revertir la situación y tenía un diagnóstico claro del equipo, eso agilizó todo".

Uno de los aspectos que Yllana remarcó fue la condición física del plantel. Moreno y Fabianesi coincidió: "Hubo una merma. Algunos errores en la planificación anterior, la cantidad de lesionados, y hay datos contundentes que demuestran que debemos mejorar en ese aspecto. Para jugar como quiere Yllana, hay que estar bien físicamente".

Andrés Yllana.

En cuanto a cómo salir de la crisis, Iván fue claro: "Duplicar los esfuerzos, hacer autocrítica. Yo asumo mi responsabilidad. Tenía muchas expectativas con este proceso, algunas no se cumplieron. Cometimos errores tácticos, estratégicos e individuales. Pero hay conciencia de todo lo que no estamos haciendo bien".

La nueva etapa con Yllana como DT y los refuerzos para Colón

Sobre posibles refuerzos para el mercado de junio, explicó que aún no se habló del tema con Yllana: "Necesita tiempo para evaluar al plantel. Nosotros tenemos una idea de los puestos a reforzar, pero lo consensuaremos con él. Se hará un diagnóstico compartido".

También fue consultado sobre los refuerzos que llegaron en el último mercado: "Algunos estuvieron por encima de lo esperado, otros por debajo. Pero es imprudente dar nombres ahora. Puertas adentro se analiza todo, y los jugadores también son conscientes de quiénes están por debajo de su nivel".

Moreno y Fabianesi pidió comprensión pero sin excusas: "Nunca me había pasado perder cinco partidos seguidos. No pido paciencia, pero sí que entiendan que estamos ocupados en corregir esto. El único resultado aceptable es el ascenso. No hay otro objetivo posible".

Admitió que tuvo expectativas altas con el armado del plantel: "Tenía más expectativas, no me puedo conformar con los resultados. Algunas decisiones tenían fundamento en su momento, pero esto es fútbol. A veces acertás, a veces no".

La potencialización de los juveniles en Colón

Sobre los juveniles que debutaron, destacó el caso de Matías Córdoba: "No fue una improvisación. Venía cumpliendo un rol destacado desde principio de año. Entró, rindió bien e hizo un gol".

Por último, defendió el mercado de pases anterior, al que calificó de "inteligente": "No teníamos recursos y logramos incorporar jugadores de jerarquía, con pasado en el club, de Primera División, y hasta adquirimos porcentajes de pases. Hoy, el mercado de junio debe ser eficiente: traer cuatro refuerzos que jueguen desde el primer día. No tenemos margen para procesos de adaptación".