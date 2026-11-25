Colón visitará a Morón con la obligación de ganar para meterse en las semifinales del Reducido y sabiendo que estará en juego la temporada. Al límite

La cuenta regresiva llega a su fin y Colón está frente a uno de esos partidos que pueden marcar un antes y un después. Este viernes, a partir de las 21, se presentará en el Nuevo Francisco Urbano para enfrentar a Morón por la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

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No tiene margen de error: necesita ganar para meterse entre los cuatro mejores y continuar peleando por el segundo ascenso. El empate en el Brigadier López dejó la definición servida para el encuentro de vuelta, aunque con una diferencia determinante: el que está obligado a buscar la victoria es Colón. Morón terminó mejor ubicado en la fase regular y cuenta con ventaja deportiva, por lo que cualquier igualdad le permitirá avanzar a las semifinales.

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Todo lo que se juega Colón ante Morón

Pero detrás de esa obligación aparece un objetivo mucho más profundo. Colón se juega la posibilidad de prolongar una temporada que tuvo demasiados obstáculos, pero que encontró en el tramo final motivos para recuperar la esperanza. El equipo logró reconstruirse, encontró respuestas futbolísticas y llegó al Reducido con la ilusión de pelear hasta el último momento por volver a Primera División.

Colón pondrá en juego toda su temporada ante Morón el viernes. UNO Santa Fe | José Busiemi

Los números recientes respaldan esa expectativa. El Rojinegro acumula ocho presentaciones sin conocer la derrota y consiguió terminar con el arco en cero en siete de ellas. La solidez defensiva fue una de las principales herramientas para sostener la levantada y convertirse en un equipo difícil de superar. Sin embargo, ahora necesita completar esa fórmula. La cuenta pendiente está en el área rival. El empate ante Morón dejó en evidencia que Colón necesita recuperar contundencia y encontrar variantes para lastimar.

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El desafío para el cuerpo técnico también pasará por administrar la ansiedad. Colón sabe que debe salir a ganar, pero no puede confundir la necesidad con el desorden. Tendrá enfrente a un rival que puede esperar, aprovechar los espacios y jugar con la tranquilidad que le entrega el resultado global. Encontrar el momento para acelerar será tan importante como mantener el equilibrio. A eso se suma la necesidad de mostrar otra cara fuera de Santa Fe. El Nuevo Francisco Urbano será una prueba exigente y el Sabalero deberá demostrar que tiene personalidad para responder en un contexto adverso, con la presión de saber que una derrota o un empate significarán el final del camino.

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Colón tiene 90 minutos para sostener su ilusión. Está obligado a ganar, necesita recuperar su mejor versión ofensiva y deberá combinar inteligencia, carácter y eficacia. Del otro lado estará Morón, con la clasificación en sus manos. Para el Sabalero, en cambio, es una final anticipada: ganar significa seguir soñando; cualquier otro desenlace será despedirse del Reducido.