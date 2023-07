En el arranque comenzó hablando de los jugadores que se están yendo de Colón, con un palo para Lanús. Al respecto, Néstor Gorosito remarcó: "Es muy difícil, ayer había jugadores, por ejemplo Troyansky pero le pusieron el partido el día anterior, es una habilidad de ellos (por Lanús). Se suspendió el partido de Copa Argentina y nadie sabe por qué. No quisieron ir y se suspendió. Es muy difícil con todas esas cosas, pero uno tiene que tratar de abocarse al trabajo diario. Es una lástima enorme la de Álvarez, nos hubiese gustado que Julián Chicco siga, se le ofreció un mes de contrato, pero no aceptó, es comprensible ya que el gremio te obliga a firmar un contrato de un año. Es un jugador que venía en levantada, al cual le teníamos mucha confianza, y que es muy difícil conseguir jugadores en el fútbol argentino, todos los que medianamente juegan bien se lo llevan. Lo mismo que Schott, es el que menos posibilidades había tenido, es un gran profesional, pero Talleres hizo la repesca, pagó el dinero que tenía que pagar y se lo llevó".

"Tenía entendido que Schott no iba a salir, pero no sabía que tenía esta cláusula. Hablé con José (Vignatti), le pasé las posiciones que necesitamos, pero depende del club encaminar las charlas de acá a un mes, para una vez terminado el torneo, habrá una semana libre y luego se empezará a trabajar. Los que se muevan antes sacarán una ventaja", remarcó sobre el mercado de pases de Colón.

Sobre las situaciones de Santiago Pierotti y Paolo Goltz, Néstor Gorosito dijo: "Santi hace 15 días que no entrena con nosotros, está bien, es un gran profesional, se llevó un plan que hizo con el profe. físicamente está bien, Paolo viene con esa lesión, hizo un gran partido ante Central, tuvo dos ocasiones de gol. En este partido descansará para estar bien para el partido ante River".

Augusto Schott 1.jpg Prensa Colón

"Nosotros entrenamos y exigimos a todos, los que juegan y no juegan de la misma forma. Luego dependerá de ellos, como le tocó a Schott que prácticamente no había jugado. Cuando le tocó jugar lo hizo muy bien, tanto de lateral izquierdo como derecho. Así que creemos que están preparados para hacerlo y muy bien", remarcó Néstor Gorosito.

Y el DT de Colón destacó: "Tenemos muchas esperanzas de hacer muy buenos partidos de acá al final, de a ratos estamos jugando mejor que el contrario, fuimos mejorando, de a ratos ante Central jugamos muy bien. Ellos son muy fuertes en Rosario, por la gente y los jugadores jóvenes que tiene, no se notó".

Garcés Álvarez.jpg Prensa Colón

En cuanto a cómo reemplazará a Baldomero Perlaza en Colón, Néstor Gorosito dijo: "En un principio iba a ser suplantado por Chicco, tenemos otras posibilidades como Vega y Moreyra, así que ahí veremos cómo armamos el medio, a mi entender los partidos se ganan y se pierden en la mitad de la cancha. Que se haya ido Álvarez es importante, ya que junto a Perla nos daban juego. Veremos cómo de otra forma podemos suplantar el fútbol que nos daban ellos dos".

Se le preguntó también por Racing, rival de Colón este domingo, y afirmó: "Tiene muy buenos jugadores, es uno de los equipos más grandes junto a Boca y River, hace un tiempo importante que viene trabajando con este entrenador, a mi entender en el torneo era de los que mejores jugaba junto a Argentinos. Tiene juego interno, el pelotazo de Piovi, aparecen los de afuera y desdoblan Rojas (no jugará ya que se le terminó su contrato) y Mura. Pero tienen debilidades que trataremos de aprovecharlas".

También se lo consultó si Wanchope Ábila se puede ir de Colón, tras los rumores de Independiente, y dijo: "Los jugadores que tengan posibilidad de salir y le ingrese dinero al club que salgan, queremos jugadores que estén acá. Se los dije a ellos, no importa si jugaron o no todos los partidos, en el torneo que viene arrancan todo de cero. El que no que hable con el club o nosotros, nos damos la mano o un abrazo y que se vayan. Desde Ramón hasta Bautista Ojeda todos tienen las mismas posibilidades, no es tan difícil. En el fútbol es actualidad permanente. Lo que hiciste anteriormente no vale. Todos los partidos tenés que demostrar al máximo y defenderte dentro de la cancha. La verdad está en la cancha".

WanchopeÁbila.jpg El descuento del goleador de Colón ante Central Córdoba quedó en el Top 3 de la 18ª fecha de la Liga Profesional. Prensa Colón

En otro tramo se lo consultó sobre Facundo Farías, y dijo: "Sabe todo, por ahí suena que lo estoy adulando en forma permanente. Ya cuando la para te das cuenta que es diferente a todos los demás, hay que cuidarlo, protegerlo, Dios quiera que la rompa y le deje mucho dinero al club. Si lo rodeamos bien su potencial será enorme".

El paraguayo Carlos Rolón sonó fuerte en esta semana para reforzar la defensa de Colón. Al respecto, Néstor Gorosito dijo: "Es muy buen jugador, muy profesional, juega de stopper, de líbero, de lateral, salió campeón cuatro o cinco veces con Olimpia, con Cerro, jugó en la Selección. Es buen profesional y buen pibe. Lo conocemos, pero dependerá de lo que pase con Facundo Garcés. En caso que lo necesitemos veremos la posibilidad, me gusta traer los jugadores que tuve. Me pasó con Cardoso y Sosa en Gimnasia. Por lo general rindieron muy bien, a parte de saber jugar a la pelota tienen que ser buenas personas. Pero lo principal es que jueguen bien a la pelota".

Además, se lo consultó por la salida de Sebastián Méndez de Unión, lo que generó mucha polémica. El DT de Colón, afirmó: "Cada uno hace lo que siente. Estando en Tigre me llamó José, le dije que tenía contrato con Tigre, que si me iba en el medio del contrato el día de mañana le podía hacer lo mismo a él. Lo que me llama la atención y rabia, es que nadie dice nada cuando te echan teniendo contrato. Echan a 100 y hay uno que se va, y todos hacen hincapié en el 1 que se va. No lo conozco al pibe, solo de haber jugado a la pelota en contra. A todos les llama la atención el que se va. De los 16 que echaron nadie dijo nada. Anterior a Méndez hubo otro entrenadores con contrato en Unión y se fueron porque los echaron, digo Unión como cualquier otro equipo. A todos les llama la atención pero después hay que estar dentro de cada uno, ver lo que pasa, lo que viví día a día que te va desgastando, hasta que decís hasta acá llegamos".

En el final se lo consultó sobre los jugadores que se pueden ir por venta, como Santiago Pierotti y Facundo Garcés. Néstor Gorosito, opinó: "No es fácil manejar la ansiedad, con la cual tanto Santi como Facu si cierran un pase aseguran su vida económica, uno de muy chiquito persigue jugar en Primera y ganar dinero. No dejan de tener 22 o 23 años, estando bien rodeados, apoyándose en Goltz o Matías Ibáñez, Rafa, que son ejemplos extraordinarios para el plantel. Tienen que apoyarse en ellos y pedirles consejos, es muy difícil para los entrenadores convivir con esta situación. En cualquier trabajo te genera incertidumbre y en el fútbol mucho más".