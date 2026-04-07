Allanaron la casa del segundo menor detenido y analizan más implicados en el crimen de la escuela N° 40 de San Cristóbal

El análisis del celular de Gino fue clave para detener al segundo adolescente en Nelson y abre la investigación a posibles nuevos implicados.

Un adolescente de 16 años fue detenido este lunes, acusado de encubrir el tiroteo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal

Entre las últimas horas del lunes y la madrugada de este martes se realizaron nuevos allanamientos , como consecuencia directa de la aprehensión de un adolescente de 16 años que viajaba junto a familiares por la ruta provincial 4 . El menor fue interceptado durante un operativo cuando tomaban la ruta nacional 11 en dirección sur, a la altura de la localidad de Nelson , en el norte del departamento La Capital.

La detención del adolescente se vincula directamente con el secuestro del teléfono celular de Gino , el menor de 15 años señalado como autor del crimen de Ian Cabrera y de haber herido a otros dos alumnos durante el tiroteo ocurrido el lunes 29 de marzo , a las 7.20 de la mañana, en el patio de la escuela N° 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, en el departamento homónimo.

ESCUELA MORENO

El teléfono celular de Gino

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe en exclusiva durante las primeras horas del martes 30 de marzo, el teléfono celular de Gino se convirtió en una pieza clave de la investigación. Se presumía que, una vez abierto, podría revelar aspectos centrales de la vida del menor, fuertemente vinculada al uso de redes sociales.

En la tarde del lunes, el abogado defensor del menor, el doctor Néstor Oroño, confirmó que el dispositivo fue finalmente peritado por especialistas, al igual que parte del material secuestrado en dos allanamientos previos: uno realizado a mitad de la semana pasada y otro durante el fin de semana largo.

Los procedimientos fueron llevados adelante por el Departamento Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, a pedido de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Gerbaldo, quien encabeza la compleja investigación por el ataque armado en la escuela N° 40.

La intervención de una fuerza federal especializada le otorga al caso una dimensión distinta y abre la posibilidad de que existan ramificaciones que excedan el ámbito local e incluso nacional.

¿Encubrimiento?

La aprehensión del segundo menor, el secuestro de su celular y los allanamientos en su vivienda familiar apuntan a un eje central de la investigación: determinar si el adolescente tenía conocimiento previo del ataque que Gino concretó en la escuela.

El hecho dejó como saldo la muerte de Ian Cabrera, dos estudiantes heridos y una fuerte conmoción en San Cristóbal y en toda la provincia de Santa Fe.

Según deslizaron funcionarios del área de Seguridad, como Coudannes y Gasparini, la causa podría tener derivaciones internacionales, aunque por el momento se mantiene un compás de espera hasta que se concrete la imputación formal de cargos.

Derivaciones y dudas

Una de las principales incógnitas que intenta despejar la investigación es si solo Gino actuó con conocimiento del ataque o si hubo otras personas —menores o mayores— que estaban al tanto de lo que iba a suceder.

La Justicia deberá determinar si esos posibles involucrados subestimaron la amenaza o si, por el contrario, omitieron actuar pese a conocer el plan.

En caso de comprobarse la participación o el encubrimiento, no se descartan nuevas detenciones y allanamientos, tanto en el territorio provincial como en otras jurisdicciones del país. La investigación continúa abierta y, según fuentes del caso, sus derivaciones podrían ser de gran magnitud.

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