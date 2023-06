El Turco García: "Colón y Racing tratan de jugar bien"

Para después recordar que "cuando Colón asciende iba a arreglar con Huracán, pasa Vignatti, estaba en la AFA, me dijo eso, me convenció. Cuando iba a jugar a Santa Fe decía que no viviría nunca por los mosquitos, pero después me encariñé mucho con la ciudad".

Más adelante, subrayó: "La gente es muy cálida, hoy estoy trabajando en Racing. Hay muchos catadores, me meto en los pueblos y trato de sacar jugadores de ahí. El fútbol argentino está nutrido por muchos del interior. Normalmente el club tiene filiales pero nos hablan desde el interior, y viajamos. Hace años que Racing que viene trabajando bien".

Cuando le preguntaron por el cruce que tuvo hace poco con Martín Sendoa, exrepresentante de Facundo Farías, afirmó: "No le quiero dar tanta importancia a eso, a veces los representantes ayudan y otras no al jugador. Era un tema personal que tenía conmigo. Lo que hace no se si es bueno o malo, fue un momento de calentura, nada más que eso".

En referencia a los rendimientos dispares de Racing en la Liga Profesional y la Copa, García disparó: "Hay una explicación anímica, que se siente fuerte en un torneo internacional, en la copa en este caso. En el campeonato no le va bien, no es un equipo largo, por la forma de jugar me gusta, a veces sufrió en defensa, siempre va al frente y propone, hace años que pelea arriba, está en copas".

En referencia a Nardoni, exvolante de Unión, aseveró: "Nardoni es un jugador que fue de menor a mayor, le costó al jugar de doble cinco, hoy es un jugador con gol, que llega al área, un gran acierto de la dirigencia".

El Turco también recordó que "Pipo es muy amigo mío, y Cacho Borrelli aún más. Muchos partidos que perdió no lo merecía. Por ahí uno pierde y le entra la duda. Creo que le pasa a muchos equipos. Es difícil dirigir en el fútbol argentino, las fallas de los árbitros a veces también pesan".

En la parte final, dejó una opinión de esta Selección Argentina. No dudó en decir que "esta es una Selección que quedará en la historia, diferente a otros logros que ganaron otras selecciones, fue algo impresionante, la gente lo necesitaba. Volvió el abuelo, el nieto. Mi opinión que Messi disfrutará ahora, va a jugar el próximo Mundial".