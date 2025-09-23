Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Se realizó una reunión clave de Comisión Directiva en Unión, donde se trataron varios temas de la vida deportiva e institucional del club.

La dirigencia de Unión llevó adelante el lunes por la noche una reunión de Comisión Directiva cargada de puntos claves, que abarcaron desde cuestiones económicas y sociales hasta definiciones deportivas y de infraestructura.

Uno de los ejes centrales fue el bono por el Día del Club , implementado en el último encuentro frente a Independiente Rivadavia. Si bien la recaudación se consideró positiva, el estadio 15 de Abril no se presentó colmado, lo que marcó un contraste con lo que podría haber sido una concurrencia masiva teniendo en cuenta que el equipo llegaba como líder de la Zona A.

LEER MÁS: Cuanto más tiene el balón, Unión resulta ser menos eficaz

La CD aguarda los números finales para comunicar oficialmente el monto ingresado, aunque internamente se valoró la respuesta de los hinchas.

En el plano institucional, se pusieron sobre la mesa avances y proyectos vinculados a obras dentro del club y en La Tatenguita, donde se detallaron tareas de infraestructura, el nuevo contrato de concesión y las licitaciones vinculadas al servicio de bar. También se ratificó que en el predio volverá a funcionar la tradicional colonia de vacaciones durante el verano.

Otro de los puntos tratados fue el Torneo Internacional Diego Barisone, del cual se realizó un balance positivo, tanto por lo deportivo como por el impacto social. A su vez, se analizaron estrategias para captar nuevos socios y potenciar el área de marketing, con negociaciones en curso para sumar nuevos contratos y sponsors.

El encuentro incluyó además un repaso de las distintas disciplinas. En básquet, se destacó la participación internacional en Brasil y la inminente presentación del equipo en una nueva temporada de la Liga Nacional.

El fútbol profesional de Unión, siempre pesente

Por último, desde lo estrictamente futbolístico, la CD comenzó a trazar una agenda vinculada a los contratos de algunos jugadores. En ese sentido, surgió la posibilidad de avanzar en la compra de una parte del pase de Matías Tagliamonte, actual arquero titular y una de las figuras más destacadas del equipo que conduce Leonardo Madelón.

LEER MÁS: Unión disfruta de la resurrección de Cristian Tarragona

En el mismo sentido, se dejó constancia de que se deben tratar con particular énfasis los casos de Mauricio Martínez, sobre quien hay una opción de compra, como la renovación de contratos con jugadores a los cuales se considera clave para el proyecto deportivo de Unión.

De esta manera, Unión avanza en un cierre de año donde lo deportivo, lo económico y lo institucional se entrelazan en busca de sostener el presente y proyectar el futuro.