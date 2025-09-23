El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El fiscal Alejandro Benítez confirmó que la pareja sospechada será llevada a audiencia este viernes. La mujer permanece internada tras haberse provocado autolesiones mientras estaba detenida en una comisaría de Esperanza.

El brutal asesinato de Damián Strada , ocurrido hace una semana y que conmocionó a la localidad de María Luisa, sumará este viernes un capítulo clave en los tribunales. El fiscal Alejandro Benítez confirmó que se realizará la audiencia imputativa para los dos detenidos en el marco de la investigación.

Se trata de una mujer que había mantenido una relación sentimental con Strada y de un hombre señalado como su cómplice. Ambos fueron detenidos en el marco de lo qeu fueron las las primeras diligencias policiales.

El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Según supo UNO Santa Fe, la mujer permanece internada en un hospital, ya que en las últimas horas se provocó autolesiones mientras estaba detenida en una comisaría de Esperanza.

Damián Strada María Luisa

En paralelo, los investigadores continúan analizando mensajes, audios y registros fílmicos que dan cuenta de los últimos movimientos de la víctima.

Intranquilo y pendiente del celular: un video revela los últimos movimientos de Strada antes de su asesinato

Strada fue visto en una estación de servicio de la zona horas antes de aparecer asesinado y parte de su cuerpo calcinado un descampado de Laguna Paiva, a la vera de la ruta.

El caso mantiene en vilo a la pequeña comunidad de María Luisa, donde Strada era muy querido. Los vecinos y autoridades locales se manifestaron en los últimos días reclamando justicia y el esclarecimiento total del hecho.