Uno Santa Fe | Judiciales | viernes

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El fiscal Alejandro Benítez confirmó que la pareja sospechada será llevada a audiencia este viernes. La mujer permanece internada tras haberse provocado autolesiones mientras estaba detenida en una comisaría de Esperanza.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de septiembre 2025 · 17:36hs
Los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

gentileza

Los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El brutal asesinato de Damián Strada, ocurrido hace una semana y que conmocionó a la localidad de María Luisa, sumará este viernes un capítulo clave en los tribunales. El fiscal Alejandro Benítez confirmó que se realizará la audiencia imputativa para los dos detenidos en el marco de la investigación.

Se trata de una mujer que había mantenido una relación sentimental con Strada y de un hombre señalado como su cómplice. Ambos fueron detenidos en el marco de lo qeu fueron las las primeras diligencias policiales.

El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Según supo UNO Santa Fe, la mujer permanece internada en un hospital, ya que en las últimas horas se provocó autolesiones mientras estaba detenida en una comisaría de Esperanza.

Damián Strada María Luisa

En paralelo, los investigadores continúan analizando mensajes, audios y registros fílmicos que dan cuenta de los últimos movimientos de la víctima.

Intranquilo y pendiente del celular: un video revela los últimos movimientos de Strada antes de su asesinato

Strada fue visto en una estación de servicio de la zona horas antes de aparecer asesinado y parte de su cuerpo calcinado un descampado de Laguna Paiva, a la vera de la ruta.

El caso mantiene en vilo a la pequeña comunidad de María Luisa, donde Strada era muy querido. Los vecinos y autoridades locales se manifestaron en los últimos días reclamando justicia y el esclarecimiento total del hecho.

viernes audiencia detenidos
Noticias relacionadas
Prisión preventiva para Ernesto Quintana, el asesino y narco detenido en Recreo

Prisión preventiva para Ernesto Quintana, el asesino y narco detenido en Recreo

imputaron a un camillero por estafar a cuatro mujeres por mas de $70.000.000: como era su accionar delictivo

Imputaron a un camillero por estafar a cuatro mujeres por más de $70.000.000: cómo era su accionar delictivo

Ordenaron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga por intentar matar a su pareja en Pilar

Conmoción en Pilar: un hombre intentó matar a su pareja con un cuchillo y arrojándole líquido inflamable

Condenaron a 10 años de prisión a un pastor evangélico que abusó sexualmente de un hombre en la ciudad de Santa Fe.

Condenaron a 10 años de prisión a un pastor evangélico en Santa Fe por abusar de un hombre

Lo último

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Último Momento
VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

VIDEO: Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

El viernes se realizará la audiencia imputativa de los dos detenidos por el crimen de Damián Strada

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Qué ocurrió en la reunión de Comisión Directiva en Unión

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Schiaretti llega a Santa Fe para lanzar la campaña de Provincias Unidas junto a Pullaro y Scaglia

Schiaretti llega a Santa Fe para lanzar la campaña de Provincias Unidas junto a Pullaro y Scaglia

Ovación
Roberto San Juan: El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga

Roberto San Juan: "El robo fue una entrega directa, fue a la casa del Pulga"

San Juan: El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera

San Juan: "El sueño del Pulga es devolver a Colón a Primera"

San Juan: No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido

San Juan: "No creo que Vignatti tenga chances de volver a Colón, dejó al club destruido"

Colón podría perder a una de sus principales joyas a fin de año

Colón podría perder a una de sus principales joyas a fin de año

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Colón cayó en casa ante Belgrano y complicó sus aspiraciones en la Copa Proyección

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock