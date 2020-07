Bruno Bianchi tenía para pelear por otros objetivos con Atlético Tucumán pero se decidió por Colón, en un desafío de volver a Santa Fe, con su pasado en Unión, pero poniendo su granito de arena para sacar al equipo del fondo en la tabla de promedios.

El defensor tuvo que esperar bastante hasta que en el cierre de los partidos que apenas pudieron completarse en el trimestre inicial de 2020, tuvo su lugar en el equipo titular.

A la espera del retorno a los entrenamientos, Bianchi habló con TyC Sports para expresar cómo se encuentra en medio de una pandemia que crece con el correr de los días en contagios y muertos.

En el inicio reconoció que "apenas pasó todo esto por suerte el cuerpo técnico se brindó al máximo para darnos todas las pertenencias del club para seguir trabajando. Me traje un par de cositas para seguir en movimiento".

Y más adelante, sostuvo: "Empezaba el proyecto de Eduardo (Domínguez) que la verdad que había dejado muy buenos indicios en esa semana de trabajo y el partido, lo lamentamos porque sabíamos que íbamos a repuntar, seguiremos con la misma mentalidad para el año que viene".

Respecto a la modalidad de trabajo que llevan adelante con el aislamiento vigente, Bianchi admitió que "el profe está continuamente hablando con nosotros, mandándonos trabajos, y Eduardo sigue en contacto con nosotros, sabe cómo nos vamos sintiendo con los trabajos, siempre pendientes de si tenemos o no lugar. Acá no hay muchos casos, se manejó muy bien el gobierno de Santa Fe, cuidó al ciudadano, estamos saliendo a correr y hacemos una vida normal".

Para luego, agregar: "Hoy el club está cerrado, no podemos entrenar, gracias a Dios tenemos para correr acá con un par de compañeros. Debe haber jugadores en Buenos Aires que están en un departamento, tengo amigos que hace dos meses que no trotaban, para esos chicos fue más duro. Es una situación difícil, hay que afrontarla y saber que va a salir todo bien y el fútbol dentro de poco va a volver".

Bianchi.jpg Bianchi llegó a Colón a inicios de 2020 y quiere afianzarse como titular.

Un tema que fue muy discutido e hizo mucho ruido en el mundo de los jugadores es la determinación de la AFA de impedir que todos los planteles vuelvan a entrenarse, aún sabiendo que Buenos Aires es la provincia que concentra la mayoría de los casos de Covid-19 y en muchos lugares del interior del país el panorama es diferente.

A propósito de ello, no dudó en decir que "las provincias hoy en día podrían entrenar de tres o de a cuatro, solamente tener contacto durante el entrenamiento. Pero también hay que verlo del lado de los chicos que están en Buenos Aires que se puedan sentir en desventaja, aunque hay que saber que va a haber un mes o mes y medio para entrenarse después".

Cuando debió dar su punto de vista respecto al momento difícil por el que atraviesa la población, en especial muchos futbolistas, Bianchi disparó: "Es una situación difícil hasta para Primera División, no todos tienen contratos millonarios, también hay jugadores que viven al día y no cobrar dos o tres meses se hace difícil. Hay que ir amoldándose a lo que uno pueda. Nos agarró muy de golpe, a nosotros, a los dirigentes, a los clubes. Por suerte firmé un contrato largo que me dio tranquilidad. Hay chicos a los que se les venció ahora y es una incertidumbre no saber qué va a ser de tu carrera. Quedar libre en esta situación es complejo".

En su despedida, entregó un mensaje esperanzador respecto a la chance de que en breve todo vuelva medianamente a la normalidad: "Ojalá que el fútbol vuelva cuanto antes, porque esta situación no la aguanta nadie, ni la gente que quiere ver fútbol también. Nunca estuve tanto tiempo sin jugar, cuando volvamos a todos los jugadores les va a pasar que tomar unos mates con los compañeros va a ser como volver a nacer. Es nuestro trabajo, nuestra vida, de chiquitos hacemos esto y no sabemos hacer otra cosa".