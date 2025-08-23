Así está el historial entre Colón y Chacarita Juniors

Colón vuelve al Brigadier López para recibir a Chacarita, rival que en la rueda inicial cortó una serie adversa en el historial general

El historial indica que Colón y Chacarita se enfrentaron entre Primera División y Nacional B en 56 ocasiones, con 20 victorias del Sabalero, 15 empates y 21 triunfos del Funebrero.

Los del barrio Centenario perdieron en la rueda inicial y cortaron una serie de tres victorias consecutivas sobre el elenco de San Martín.

Recordemos que el 20 de abril el conjunto de Azconzábal se impuso 3-2, con los gritos de Maximiliano Meléndez, Hernán Rivero y Federico Andueza. Para el Sabalero lo hicieron Emmanuel Gigliotti y Matías Córdoba. Fue el último partido de Ariel Pereyra como orientador.

En Santa Fe jugaron por última vez el 19 de septiembre de 2009, con éxito 3-1 para Colón, con los tantos de Federico Nieto, Germán Rivarola y Esteban Fuertes; descontó Cristian Grabinski.