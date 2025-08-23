Con el estreno de Medrán, Colón quiere volver al triunfo ante Chacarita

Colón, que lleva cuatro derrotas en fila y tendrá a Ezequiel Medrán como DT, recibirá, desde las 17.05, a Chacarita

Colón buscará este sábado volver al triunfo después de cuatro derrotas en fila, con el debut de Ezequiel Medrán como DT, cuando reciba a Chacarita Juniors.

El partido arrancará a las 17.05 en el estadio Brigadier López, será controlado por Bruno Amiconi y contará con la televisación de TyC Sports.

Barajar y dar de nuevo

Apenas tras prácticas desarrolladas tiene el rafaelino que decidió darle el sí al Sabalero en estos últimos siete partidos de la presente campaña.

A priori buscó un equipo con jugadores de experiencia que pueda dar la cara en este momento donde se mira más de cerca la parte baja que la línea de clasificación al Reducido.

LEER MÁS: Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

Rival con un presente opaco

Si bien Chacarita Juniors se ubica con 45 puntos entre los tres primeros de la tabla valorativa en la zona B, la alineación de Juan Azconzábal arrastra tres partidos sin ganar y sin hacer goles.

A pocos días de las elecciones, el Vasco está en el foco de los hinchas que incluso hablan de un partido importante para definir su continuidad en el cargo.

Probables formaciones

Colón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; Luis Rodríguez y Facundo Castro. DT: Ezequiel Medrán.

Chacarita: Nicolás Avellaneda; Tobías Fernández, Gonzalo Errecalde, Tomás Migliore, Agustín Quiroga; Antonio Napolitano, Tom Ortiz, Leandro Ciccolini, Víctor Figueroa; Misael James y James Apa. DT: Juan Azconzábal.

Hora de inicio: 17.05

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Brigadier López.

Televisa: TyC Sports.