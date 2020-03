Osella: "Con todo el dolor del mundo dejo un club que quiero mucho"

Su llegada a Santa Fe fue por descarte. Porque todas las opciones que fue a buscar Colón para reemplazar a Pablo Lavallén, ninguna terminó de sellar su llegada al barrio Centenario.

Este lunes se cumplen 4 meses del partido más importante de la historia del club en La Olla de Asunción. Nadie, ni el más pesimista, esperaba esta realidad y un presente cada vez más oscuro.

Las campañas a nivel local se fueron desdibujando, el colchón de puntos fue tan flaco que el descenso directo está cara a cara desde hace varias semanas. En la práctica, lejos el conjunto rojinegro fue el peor de todos. Apenas empates con Defensa y Justicia y Racing fueron lo que pudo hilvanar Diego Osella en su segundo ciclo.

En el medio de esta debacle, nadie ratifica o rectifica si habrá dos descensos directos y una Promoción cuando se disputen los 11 partidos de la Copa Superliga. Si se ratificaban los tres cupos (eran cuatro antes de arrancar la temporada y se bajó uno), Colón este domingo 8 de marzo hubiera perdido la categoría.

La ausencia de José Vignatti por razones personales en Córdoba a muchos les llamó la atención. El Director Deportivo Francisco Ferraro, junto a varios dirigentes como José Alonso, Patricio Fleming y Horacio Darrás dijeron presente y debieron poner la cara en un momento crítico.

Casi una hora después del encuentro, el vestuario visitante permanecía cerrado, con la sensación de que solamente había que esperar quién confirmaría la noticia. Y fue el propio Diego Osella el que dijo lo que era un secreto a voces.

"Vamos a hacerla corta, ciclo cumplido, no le encontramos nunca la vuelta, hay que ser honesto con la institución. No tengo intención de ganarme el odio de la gente, hasta acá llegamos. Estamos en una posición complicada pero no imposible. Soy total y único responsable. No le encontramos la vuelta, no hay que buscar nada raro".

Más adelante, apuntó que "hay que apoyar a este grupo, de hecho no ganó nadie, está en una posición incómoda pero puede salir. Le dimos todo el trabajo y no encontramos respuestas o encontramos muy pocas. Demasiada paciencia tuvo la gente, no me quiero ganar el odio, aprecio mucho a la institución y tirar de la cuerda va a generar odio".

Osella confesó que "fue un monólogo en el vestuario, hablé con el plantel, se los dije como corresponde, con Pancho Ferraro, con quien tuve una enorme relación y la banca que tuvimos de toda la gente".

El ex-conductor rojinegro apuntó que "no convertimos, no ganamos, no hay que ser hipócritas, quiero mucho a Colón para aferrarme a un lugar donde no encuentrop respuesta. La gente con el que venga va a renovar la esperanza. Hay que admitirlo, no tengo que irme sin hablar. Más allá de todo el trabajo que le dimos, con todo el dolor del alma porque dejo a un club que quiero mucho".

En otro tramo del diálogo, en medio de mucha tristeza, Osella dijo que "los procesos son así, en situaciones peores le encontramos la vuelta, no lo pudimos soltar nunca al equipo, buscamos de todas maneras, el que no encontró la vuelta fui yo. Colón es demasiado grande con jugadores de jerarquía, le está costando mucho".

En la parte final apuntó que "me voy muy triste de una institución muy querida, ojalá que se acierte con la persona que venga porque todavía se está a tiempo para mantener la categoría".