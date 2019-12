"Colón tiene un plantel con variantes. Por llegar lejos en la Sudamericana medio que se despreocupó un poco de la Superliga, pero tengo las expectativas de cambiar la imagen, ya que hay plantel para estar claramente más arriba", reconoció el nuevo entrenador rojinegro, Diego Osella, respecto de cómo encara su segundo ciclo.

En diálogo con el programa La Oral Deportiva que se emite en Santa Fe por Radio Gol 96.7, el estratega dejó en claro que, para el armado del próximo plantel, "vamos a tratar de traer un piso mínimo de cuatro refuerzos y un máximo de cinco".

Un tema coyuntural en el fútbol doméstico es la aparición de jugadores de las inferiores en Primera. Durante la última temporadas hubo algunas apariciones, pero ninguna pudo afianzarse como titular (solo Alex Vigo). Respecto a esto, el técnico sentó su postura: "Generalmente cuando decido darle chances a los jóvenes, va de la mano del convencimiento y también, intentar brindarles herramientas para que muestren su mejor versión. Es fundamental sostener y armar una estructura donde tengan las responsabilidades justas y no que se hagan cargo de todas las situación. Cuando aparecen tienen que ser sostenidos desde ahí y después dependerá de cada uno afianzarse. Estoy convencido que no es solo tirarlos a la cancha sino prepararlos y llevarlos de a poco, apoyados por la gente de experiencia".

Respecto al mercado de pases, por ahora no está al tanto de que algún jugador se aleje: "No recibimos pedidos por nadie. Es un mercado complicado para contratar y por eso valoraremos mucho lo que hay. Siempre va en las ganas del jugador de quedarse o no. Estoy más tranquilo respecto a que no hay interesados todavía en jugador del plantel".

Un tema que genera mucha incertidumbre es si continuará Luis Rodríguez. Su representante, Roberto Sanjuan, fue claro en decir que se quedará, pero el jugador no fue tan contundente en sus declaraciones a otros medios. "Hablé con él. Como persona madura que es, me contó sus ganas de estar, más allá de que seguramente tendrá que charlar con el presidente. Son jugadores que da placer dirigirlos y que seguramente todo este proceso intenso que pasó le permitirá ser mucho más claro ahora, porque llegará después de cargar pilas y con sensaciones reales. Vamos a esperar eso, pero desde mi lugar, tener a este tipo de futbolistas, es un placer y no hay discusión".

Brian Fernández 1.jpg NBS Sports

En el final, le abrió la puerta a Brian Fernández, pero transmitió mesura: "Nadie va a discutir sus condiciones. Es un jugador extraordinario y que seduce a cualquiera. Tiene el plus de ser hincha y está muy bueno. Dependerá de hablar y escuchar sus ganas. Trato de ser muy cauteloso y no poner una palabra en el lugar equivocado. No será una tratativa fácil, porque viene de ser vendido en 10.000.000 a la MLS. Si tenemos la chance de traerlo, tendremos que estar todos convencidos, incluyendo a Brian".