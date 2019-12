Este lunes Luis Rodríguez jugará el Juego de las Estrellas que el mismo organiza cada año con un fin de solidario. El objetivo será recaudar juguetes y alimentos no perecederos para los más necesitados. El partido se disputará en la cancha de Atlético Concepción del Río Salí, comenzando a las 16 con un encuentro de fútbol femenino y luego un choque entre exfutbolistas.

Claro que el plato fuerte estará a las 17, cuando los reconocidos jugadores acompañen al Pulga. Entre ellos estarán Matías Kranevitter, Sebastián Palacios o el juvenil Brian Galván, más invitados como Clemente Rodríguez o Fatura Broun.

Pero antes de protagonizar este evento solidario, el delantero dialogó con La Gaceta de Tucumán mientras estaba de vacaciones junto a su familia en Brasil. Allí el Pulga habló sobre su futuro futbolístico.

Consultado por el balance que realiza de este 2019 indicó: "En lo deportivo, no tengo dudas que fue altamente positivo, porque con Colón conseguimos llegar a la final de la Copa Sudamericana, algo que en 114 años el club no había logrado".

Para luego agregar "Me siento orgulloso de haber sido parte de este plantel, a pesar de que no conseguimos volvernos con la Copa desde Asunción. Aunque en la Superliga no andamos bien, lo primero cubre cualquier falencia que pudimos haber tenido en el año".

Respecto a los objetivos que se trazó cuando decidió ponerse la camiseta de Colón dijo "Demostrar en otro equipo que podía mostrar el nivel futbolístico que tuve en mis años en Atlético. Tengo la inmensa satisfacción de haber cumplido el objetivo. Y ahora voy por más. En los últimos años la vida me dio la posibilidad de vivir tantas cosas apasionantes, que no tengo otra cosa que agradecerle a Dios por todo lo que me dio".

Y sin dudas que lo más sustancioso, fue cuando el Pulga se refirió a su futuro "Hasta ahora lo único concreto es que tengo un año y medio de contrato más con Colón. Además, ofertas concretas no recibí. No voy a negar que hubo algunos sondeos, pero nada oficial como para sentarse a conversar. Lo que tengo que aclarar es que de Atlético no me habló nadie".

Y siguió: "Cuando hace unos días volví a Tucumán, mucha gente me pidió que volviera a Atlético, pero ¿cómo voy a volver si todavía no me hablaron para ofrecerme nada? Colón hizo una inversión económica conmigo y hoy lo único claro es que el 3 de enero me tengo que presentar a los entrenamientos en Santa Fe. Por ahora, quiero aprovechar al máximo el descanso junto con la familia, porque ya quedan dos semanas para volver a entrenar. Lo que tengo bien en claro es que sigo teniendo las mismas ganar de jugar que antes y lo voy a hacer en Colón o en el club que requiera mis servicios".