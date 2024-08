Palavecino: "Sé lo grande que es Colón y por eso no lo dudé ni un segundo"

• LEER MÁS: Más allá del pesimismo reinante, Colón está de pie y conserva intactas sus chances

En charla con LT10 AM 1020, fue contundente cuando le contaron de la posibilidad: "Cuando me lo informaron no lo dudé, sé lo grande que es Colón y no dudé un segundo".

image.png Matías Palavecino reveló que está la negociación con Colón.

Asimismo, narró: "Soy rosarino y salí de Central. Jugué en Gimnasia de Jujuy y Belgrano. Me considero volante de creación, de ir para adelante. Puedo jugar por derecha o izquierda. Mi pase pertenece a Coquimbo y hasta que no se resuelva tengo que esperar".

Colón suma a un jugador con muy poco rodaje

Está en Belgrano, donde no juega desde hace tres meses, ya que no es considerado por el técnico Juan Cruz Real. Incluso trabaja diferenciado del plantel y a contraturno. El dato quizás negativo es su falta de fútbol: apenas 41 minutos en tres partidos. Seguramente el cuerpo técnico ya está al tanto de la situación, ya que sería parte de la escudería de Cristian Bragarnik. Se espera que este jueves se termine de resolver detales para que se sume cuanto antes al plantel y se convierta en nueva incorporación.