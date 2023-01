Goltz contó por qué se quedó en Colón: "Había sido una decisión en caliente"

Ante la ausencia de Luis Rodríguez y la partida de Christian Bernardi, Paolo Goltz fue quien portó la cinta de capitán de Colón este domingo por la noche en el amistoso ante Vélez por la Serie Río de La Plata en Uruguay. El comienzo quizás no fue el mejor, con la derrota 1-0 en Maldonado, pero sirve para ir tomando ritmo luego de tanto trabajo físico.

UNO Santa Fe estuvo en la cobertura y, junto a los otros medios, charló con el zaguero, donde destacó el respaldo del entrenador Marcelo Saralegui: "Es una responsabilidad extra. Durante toda mi carrera mantuve siempre una responsabilidad con mucha seriedad en una carrera larga, con un perfil bajo y siempre trabajando. Entonces uno se siente orgulloso con estas cosas".

Luego, contó por qué extendió su vínculo, cuando inicialmente tenía pensado irse: "Unas situaciones extrafutbolísticas llevaron a quererme irme, pero también puse en la balanza cosas que conté anteriormente. Sobre todo, por qué vine a Santa Fe en su momento, que era por algo familiar. Esto me lleva también a que en la ciudad me sienta muy cómodo. En el club siempre estuve cómodo también, pero diferentes cosas te lleva a tomar a veces decisiones en caliente. Luego, pensándolo bien, me termino quedando. Fue fundamental el apoyo de Marcelo".

"Lo pensé mucho. Al principio dije que no. Después se fueron dando algunas cosas, de que se iba a cambiar y como dije antes, quizás en caliente por una situación fea para todos, pensé en una cosa y cambié. Ahora tengo la cabeza en Colón. Hay que tomar confianza y hacer que los chicos nuevos se acoplen y entiendan cómo jugamos. No arrancamos de la manera deseada, pero es un amistoso y sirve para sumar", resaltó el marcador central.

En el final, tiró: "Tiene que ser un año positivo para Colón. Debemos cambiar lo que hicimos el campeonato pasado. Es positivo esto de viajar a Uruguay a jugar con rivales duros. Vélez jugó copa Libertadores y por eso sirve para ir agarrando ritmo".