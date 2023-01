Saralegui, sin vueltas en Colón: "Necesitamos tres refuerzos más"

"Hay cosas para sacar conclusiones. Me quedé contento con la defensa y bien en el medio; quizás no estuvimos finos para definir. Enfrentamos a un equipo duro y un error marcó la diferencia, pero me voy satisfecho igual", confesó el DT de Colón, Marcelo Saralegui, luego de la caída de este domingo por la noche en Maldonado, Uruguay, ante Vélez 1-0 en el inicio de la Serie Río de La Plata.