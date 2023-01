Colón perdió su primer amistoso y la Copa Leonardo Burián fue para Vélez

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1612241873128808448 ¡GOL DE VÉLEZ! Lucas Janson aprovechó el penal y puso el 1-0 para el Fortín ante Colón.



A esta acción de juego, el Sabalero había sido más que su rival, de alguna manera tuvo el control del juego y no sufrió en defensa. Si bien no generó chances claras como para marcar, tuvo un par de aproximaciones con sus dos refuerzos. Un remate de Joaquín Ibañez quien llegó forzado por izquierda y también por ese mismo sector una guapeada de José Pablo Neris que terminó definiendo desviado.

Fue interesante el trabajo de Laureano Troncoso jugando de espaldas y arrancando en velocidad, al igual que lo aportado por Neris. En el arranque Ibañez se mostró participativo, ganando de cabeza en el área rival y también para destacar algunas subidas de Rafael Delgado. Quizás le faltó mayor volumen de juego, pero es lógico teniendo en cuenta que es el primer amistoso de Colón.

Más allá de ir perdiendo el primer tiempo, Colón tuvo una postura de protagonista, ante un rival que siempre es exigente. Ese error de Chicco que quiso embolsar el balón y lo terminó perdiendo, le costó demasiado caro. No obstante, a la hora de hacer un balance, fue positivo, al menos en esos primeros 45 minutos.

Sin embargo, en el segundo tiempo, el nivel del equipo decayó. Le costó más generar juego, no tuvo claridad en ataque y en contrapartida, Vélez dispuso de algunas chances como para aumentar el marcador. Indudablemente que el rendimiento fue de mayor a menor, pero resulta entendible ya que se trató del primer amistoso.

Era evidente que con el correr de los minutos iba a aparecer el cansacio y las imprecisiones y por ese motivo Colón desmejoró su producción en el complemento. Los cambios que introdujo Marcelo Saralegui tampoco fueron solución y por ello el Fortín se terminó quedando con la Copa Leonardo Burián.

Está claro que el resultado es lo menos importante y que a la hora de hacer un análisis, se puede rescatar lo hecho en la primera etapa. Y con mucho para mejorar en función de lo que fue el segundo tiempo. Apenas un partido que le servirá y mucho a Saralegui para sacar conclusiones e ir haciendo los ajustes necesarios.

Fundamentalmente de mitad de cancha hacia adelante, porque el bloque defensivo sale de memoria y es el que viene jugando desde hace tiempo. Pero en ataque llegaron refuerzos que se deberán ir ensamblando, además que en este partido no estuvo presente Ramón Ábila. El miércoles el Sabalero disputará su segundo amistoso y allí seguramente comenzará la rotación.

Síntesis

Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Juan Pablo Álvarez, Leonel Picco, Baldomero Perlaza, Joaquín Ibañez; Laureano Troncoso y José Neris. DT: Marcelo Saralegui.

Vélez: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, José Florentín; Jonathan Menéndez, Lucas Pratto y Lucas Janson. DT: Alexander Medina.

Goles: PT 43' Lucas Janson (V).

Cambios: ST 15' Jorge Benítez x Troncoso (C), Santiago Pierotti x Álvarez (C), Julián Chicco x Picco (C), 29' Facundo Taborda x Ibañez (C), Cristian Vega x Perlaza (C), Abel Osorio x Pratto (V), Lenny Lobato x Menéndez (V), 40' Leonardo Jara x Guidara (V), Christian Ordoñez x Garayalde (V),

Amonestados: Garcés y Delgado (C), Seoane, Giannetti, Garayalde, Brizuela, Guidara y Lobato (V).

Árbitro: Leodán González.

Estadio: Domingo Burgueño Miguel.