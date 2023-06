"No es golpe, es en el talón, hace cinco o seis partidos que viene. En los entrenamientos me cuesta, no estaba al 100% corriendo y por eso pedí el cambio. Quiero estar siempre, no recuerdo en mi carrera haber pedido un cambio. Estaba regalando, había compañeros que lo podían hacer mejor", había manifestado Paolo Goltz, tras la derrota ante Defensa y Justicia, el pasado 30 de abril.

Gimnasia Colón Paolo Goltz.jpg Paolo Goltz, capitán de Colón, cumple 38 años y la institución lo saludó de manera especial en sus redes. Télam

"Paolo Goltz no va a jugar, no entrenó en toda la semana, hace bicicleta y entrena fuerza, lo esperamos hasta último momento y nos dijo que le duele mucho y preferimos que se cure de una buena vez", destacó Néstor Gorosito en la previa del partido ante Central Córdoba, sobre la baja clave que tendría Colón, en una seguidilla de partidos donde no pudo estar entre los 11 o en todo su esplendor.

Lo concreto es que toda la atención estaba puesta en el arranque de la semana en la recuperación de Paolo Goltz, quien sin embargo quedaría al margen de este partido ante San Lorenzo, del próximo domingo a las 14, en el Nuevo Gasómetro.

Es más, se conoció que el cuerpo técnico liderado por Néstor Gorosito, en consonancia con el departamento médico, tendrían previsto someter a Paolo Goltz a un tratamiento de recuperación para que cuando pueda volver lo haga en su plenitud física. De esta manera, no solo se perdería el partido del domingo ante San Lorenzo, sino que tampoco se lo arriesgaría ante Estudiantes, luego llegaría el parate por la fecha de amistosos FIFA para la Selección Argentina, y recién se intentaría mandarlo a la cancha en la fecha 21, frente a Rosario Central, en el Gigante de Aroyito.