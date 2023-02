Para Colón, el Clásico, marcará un antes y un después

Está claro que el Clásico, puede ser un punto de inflexión para Colón, no solo en lo deportivo, sino también en lo institucional

Hacía mucho tiempo que para Colón, un Clásico no significaba tanto. Pero en este caso, no tiene que ver con la cuestión deportiva, ya que el equipo no juega por nada importante, sino que lo gravitante, tiene que ver con las repercusiones que generará mirando hacia el futuro. Un buen o un mal resultado será un punto de inflexión para el mundo sabalero.