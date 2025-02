Pereyra citó a Castet en Colón a la espera de su habilitación

Como ya lo contó UNO Santa Fe el pasado fin de semana, no se ponían de acuerdo Sarmiento y el grupo inversor que tenía la otra mitad del pase, entonces no se giraba la documentación correspondiente por la compra del 100% de la ficha. Esto elevó el malestar de la dirigencia sabalera, que presionó de algún modo para que se cumpla lo pactado, pero contra esto no podía hacer nada.

Había una persona que no ponía la firma que faltaba y eso también entorpecía todo. Mientras tanto, el zurdo trabajando diferenciado y enojado por la situación.

Facundo Castet.jpg En Colón esperan que en las próximas horas quede habilitado Facundo Castet.

Confianza en Colón

Pero en las últimas horas se habrían dado los acercamientos esperados que abren la expectativa. Tanto es así como Pata lo citó para concentrar este martes a la espera de que llegue la habilitación. Los popes sabalero estipulaban que por la noche iba a estar todo completado.

Si finalmente es así y no surge ningun imponderable, Facundo Castet podría figurar en la lista para el cruce de los 32avos de final de la Copa Argentina de este miércoles en Rafaela, a partir de las 17, ante San Martín de Tucumán.