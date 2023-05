Perlaza, crítico en Colón: "Me tengo que hacer cargo"

Uno de los protagonistas del partido ante Barracas Central fue Baldomero Perlaza, pero no por lo que pudo generar en ofensiva, sino por el error en la salida que equivalió el empate con un golazo de Iván Tapia. Si bien hubo protestas de los jugadores de Colón, la realidad es que el colombiano se hizo cargo del error en dicha jugada.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1660411534873329665 IVÁN TAPIA RESPONDIÓ CON OTRO GOLAZO



El diez de Barracas Central clavó un bombazo al ángulo y puso el 1-1 del Guapo ante Colón.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/l1HgZpYw5m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 21, 2023

Sobre esa jugada, tras el empate de Colón ante Barracas Central, Baldomero Perlaza afirmó: "Me quedó el balón flotando, quedé de espaldas al arco, pensé que me iban a hacer falta, no sé si fue falta o no. Pero hay que asumir el error".

Pero no se quedó allí, y en cuanto al balance de los 90 minutos, Perlaza destacó: "De locales estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero en los últimos partidos no nos fue muy bien, teníamos el resultado en la mano. Un error cambia todo el partido y perdimos tres puntos que hubiesen sido muy importantes para nosotros".

Y en el final, el volante central de Colón, remarcó: "Era muy importante ganar este partido para acercarnos a los primeros puestos. Ahora tenemos que agachar la cabeza y seguir trabajando. Tenemos que mejorar con la pelota, son cosas a corregir".