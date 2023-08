No es bueno el presente de Santiago Pierotti en Colón. Desde que comenzó a hablarse de varios equipos de Europa, el jugador se ausentó del país unos días para completar una documentación de su pasaporte en el exterior. Y su regreso, ya no tuvo esa explosión que le daba a Néstor Gorosito. Si bien el entrenador se encargó de aclarar que en varias ocasiones, de acuerdo a su visión, el equipo no jugaba para aprovechar sus atributos.