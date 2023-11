“ Messi es todo lo que está bien . Siempre digo lo mismo. Es la perfección como deportista, como jugador de fútbol . Estuve una vez con él en Barcelona , cuando le mandó saludos al Coco (Basile). Estaba el Tata (Martino) en Barcelona (como entrenador)”, aseguró Pipo antes de meterse de lleno en Colón. Luego le preguntaron qué haría si pudiera dirigirlo y respondió “ pagaría hasta dos millones por mes ”, aunque no especificó en qué moneda.

Por otro lado, Gorosito explicó por qué dejó su cargo como entrenador de Colón, que se jugará su permanencia en la última fecha ante Vélez, en Liniers, e indicó: "Cuando estás en el tema del descenso el día a día se hace muy difícil. Yo sentí en ese momento que le hacía mejor yéndome que quedándome. Porque por ahí haciendo lo que hacíamos o cambiando cosas no mejorábamos. O mejorábamos poquito tiempo. A veces en momentos cruciales es clave salir para que entre otro".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNArgentina%2Fstatus%2F1724239779850510344&partner=&hide_thread=false Pipo Gorosito, picante con algunas situaciones del arbitraje argentino.#ESPNEquipoF pic.twitter.com/EffNIesoDa — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 14, 2023

"Hay momentos en los que estás en un plantel que te familiarizás tanto con el problema que pasás a ser parte del mismo. Muchas veces cuando llega un entrenador nuevo los equipos mejoran porque ven cosas que pese a que vos las ves, no las podés corregir. Ya empezás a aceptar que no lo podés corregir. Por eso cuando llega un entrenador nuevo ve las cosas incorrectas y las mejora. Yo trabajo para tener el reconocimiento de mis futbolistas, no de los periodistas”, agregó el exentrenador de Colón.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNArgentina%2Fstatus%2F1724242373645914525&partner=&hide_thread=false Gorosito y el esfuerzo de Wanchope Ábila para ponerse en forma en Colón.#ESPNEquipoF pic.twitter.com/6iXiqPSQFt — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 14, 2023

También Néstor Gorosito reveló cómo fue su trato con Ramón Ábila para que pudiese mejorar su estado físico. "Ramón estaba con nueve kilos y medio de más y los bajó. Me alegró por él porque va a poder jugar cuatro o cinco años más. Lo hablé cuando asumí en Colón. Hablamos, él se lo propuso y en un mes y pico bajó ocho kilos. A veces jugaba igual, no le puse condiciones”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNFutbolArg%2Fstatus%2F1724239514023973163&partner=&hide_thread=false #ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"RAMÓN TENÍA 9 KILOS DE MÁS... Y LOS BAJÓ"



Gorosito se refirió a su relación con Wanchope Ábila en Colón.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/kKBEriqDzP pic.twitter.com/cHgkRGceu7 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 14, 2023

Siguiendo con el caso de Wanchope, agregó que "salir de River o Boca es difícil. Encontrarte con otra realidad totalmente diferente y cómo canalizar esa ansiedad por no tener lo que tenías. De tener una exposición diaria a ir desapareciendo".

En tanto que destacó la labor de Ruben Darío Insua en San Lorenzo: "Veo al equipo y me alegra mucho la campaña que hizo Rubén (Insúa). Con muy poquito hizo maravillas. Juega a un estilo diferente al mío, pero le ha rendido".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FESPNFutbolArg%2Fstatus%2F1724238273055215630&partner=&hide_thread=false #ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"SE HACE DIFÍCIL COMPETIR CONTRA RIVER Y BOCA"



Pipo Gorosito habló en qué se fija a la hora de aceptar el cargo en un club y la igualdad que hay con el resto de los equipos.



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/kKBEriqDzP pic.twitter.com/5BoWUN188P — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 14, 2023

Además, Néstor Gorosito explicó por qué aún no se pudo ver una mejor versión de Edinson Cavani en Boca Juniors. "Venir al fútbol argentino es lo más difícil de todo. Lo demuestra el paso del tiempo con todos los que vienen de afuera". El ex-DT de Colón argumento que "en Europa el que juega por la izquierda va a jugar por ahí. Acá el dos te apareció de diez y te hizo un quilombo porque nadie lo espera. Acá jugás contra el dos, el cinco, el ocho. Y él siempre fue un segunda punta. Condiciones tiene, extraordinarias. Pero es un jugador para llegar corriendo al área, más que estar dentro de ella".