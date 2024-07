Pitu González palpitó el duelo contra Colón en La Radio de UNO

Más adelante, en relación al pobre presente numérico y futbolístico del conjunto rojinegro santafesino, subrayó: "Las estadísticas no acompañan a Colón, pero está primero, se armaron para ascender, cuando uno ve nombres y jerarquía, enfrenta a un rival de jerarquía, con presiones, no es que vamos a enfrentar que pelea abajo, no hay que dejar de ver eso que están primeros".

Concentración al máximo

El Patrón viene de golear 3-0 a Tristán Suárez, victoria que le permitió tomar un poco de oxígeno en su lucha por escaparle al descenso.

Más allá de esto y pensando en el elenco de Iván Delfino, Pitu expresó: "Tenemos que estar con todas las antenitas prendidas y hacer un partido perfecto. Patronato tiene una idea clara, sea local o visitante, hay que adaptarse a los momentos de los partidos. Hay que ver que nos vamos a enfrentar a un rival duro, donde hay que estar concentrados todo el tiempo".

Y luego, visualizando lo que puede suceder en la capital entrerriana, soslayó: "Hay que defender bien, atentos a controlar a los delanteros de ellos, estar muy concentrados, que no nos generen peligro. En Santa Fe nos pasó eso, las que tuvieron nos convirtieron y por eso perdimos 4 a 0":