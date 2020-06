Por ahora no le dan el gusto a Eduardo Domínguez

Eduardo Domínguez le pidió al presidente de Colón José Vignatti, mantener en el plantel a cuatro futbolistas cuyos contratos vencen este 30 de junio. Sin embargo, a cuatro días de caducar el vínculo, uno de ellos ya se confirmó que no sigue. Otros dos están muy lejos de continuar y con el restante se sigue conversando.

En las últimas horas se confirmó que Gabriel Esparza no seguirá, justamente el delantero tucumano había sido el primer futbolista que el técnico solicitó mantener. Su representante afirmó que no hubo acuerdo, ya que la dirigencia no mostró la mejor predisposición. Sin acuerdo económico y con una deuda pendiente, Esparza se marcha de Colón y su destino sería el fútbol paraguayo.

Por su parte, está muy complicada la continuidad de Marcelo Estigarribia y Matías Fritzler, en ese aspecto la dirigencia no está convencida de que sigan, más allá de lo que piensa el entrenador. Lo cierto es que no hubo avances y que las diferencias económicas son muy grandes. Además en el caso de Fritzler hay una deuda importante por parte del club.

La oferta que habría acercado Colón no convenció al jugador, que primero pretende resolver esa deuda. Hoy está claro que está más afuera que adentro. Y en el caso de Estigarribia, es más el deseo del jugador que el convencimiento de los directivos. Además de que no están dispuestos a seguir pagando el contrato que tenía el volante ajustado al dólar.

En tanto que el jugador que tendría más chances de permanecer en el plantel es el colombiano Guillermo Celis. El mediocampista desea continuar y ya existieron contactos con Vignatti. Trascendió que hubo un acercamiento de las partes, pero resta resolver lo económico, dado que con la devaluación el jugador perdió mucho en el último año.

En consecuencia, el técnico y la dirigencia hasta el momento van por caminos diferentes. Es cierto que se trata de un mercado de pases atípico y que será extenso ya que no se sabe cuando arrancará el fútbol. Pero de momento, el pensamiento del DT no se acerca al de los directivos. Esparza está descartado, Fritzler y Estigarribia con un pie afuera y Celis en veremos.