Por qué Colón aún no oficializó a tres de sus cuatro refuerzos

Sin embargo, solo fue oficializado como refuerzo Thaller, quien surgió futbolísticamente de Lanús y viene con una larguísima inactividad. Incluso, en la nómina que el club informó de los jugadores que iniciaron la pretemporada, el pasado 27 de diciembre, no se anunció a ninguna de las caras nuevas.

Nicolás Thaller.jpg Prensa Colón

Vale recordar que Colón sufrió una profunda sangría en lo que va de la temporada, y que necesita reinventarse en el mercado de pases, en función de que se fueron incluso referentes del plantel anterior, como Manuel Vicentini, Paolo Goltz, Hernán Lópes, Sebastián Prediger, Braian Guille y Javier Toledo.

Y, ¿las oficializaciones en Colón?

Está claro que Moreno y Fabianesi y su equipo de trabajo tendrán unos intensos días en este enero que arranca para conformar el plantel, ya que no solo deben conseguir calidad, sino también en cantidad, debido a la gran cantidad de jugadores que se marcharon.

El misterio en cuanto a la no oficialización de tres de los refuerzos no obedece a que no están cerrados, o que surgieron inconvenientes en sus contrataciones.

Por lo que se pudo saber, en las próximas horas el club los hará oficial, y no lo hizo antes ya que Marcos Díaz, Gonzalo Bettini y Brian Negro tenían contrato con sus anteriores clubes hasta el 31 de diciembre del año pasado. De igual manera, se espera que haya más novedades en las próximas horas.