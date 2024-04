Por qué Colón y Garcés no se terminaron de poner de acuerdo

LEER MÁS: Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Nueva Chicago

Sin embargo, Facundo Garcés se encontró con un presidente de Colón que no estaba dispuesto a ceder a su postura del arranque del año, que era sacarle una mejor tajada a su salida al Alavés, donde se indica que ya tiene todo cerrado el defensor. Incluso, Godano ofertó otras salidas que no fueron aceptadas.

La postura que tenía Garcés con Colón

Garcés pretendía jugar lo que restaba de la primera parte de la temporada, hasta junio, y luego en términos similares a los que ofertó en enero de este año emigrar a Alavés, en una negociación que a Colón le dejaría un rédito económico muy bajo, ya que también está la situación vinculada a esta operación, ajena a esta dirigencia, que tiene que ver con la parte que le corresponde a Pascual Lezcano.

Colón ofertó extenderle el contrato por otro año a Facundo Garcés, para tener más margen de negociación. Sin embargo, se encontró con una postura inflexible del excapitán, con lo cual en vez de que las partes pudieran zanjar sus diferencias, lo único que lograron fue profundizarlas.

Godano no anduvo con rodeos sobre la situación de Garcés en Colón

En diálogo con LT9 (AM 1150), Godano destacó: "Garcés habló conmigo, le interesa jugar e irse en junio, pero depende ahora de nosotros. Colón no le ofreció nada, el contrato vence en diciembre y no hablamos tampoco con el club que lo quiere, que es el Alavés. Si tiene algo importante para Colón en junio, se podrá ir, y si no, se irá en diciembre".

Y agregó: "Nosotros tenemos un contrato firmado con otro representante, que es Pascual Lezcano, con el que debemos consensuar cualquier oferta. A partir de junio, el jugador puede hacer contrato con cualquier club pero se va recién en diciembre. Es una situación donde perdemos todos. El jugador no juega y el club paga el sueldo y no lo cuenta".

De esta manera, todo apunta a que en junio, si el jugador trae una mejor oferta del Alavés que convenza al club, o bien de otro club que genere lo mismo en el club, se podrá ir, dejándole un rédito económico al club. En caso contrario, deberá esperar hasta diciembre para marcharse con el pase en su poder, en una situación no deseada para un jugador que supo ser capitán y referente en Colón.