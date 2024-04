Godano: "Colón es un club económicamente estable"

Pasaron poco más de tres meses de su gestión y Bicho tocó varios temas en diálogo con LT9 (AM 1150). En la previa del duelo ante Gimnasia (M) aseveró que "estamos muy conformes con el trabajo del técnico y los jugadores, nos movimos rápido en la pretemporada, tenemos la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. No esperábamos este buen arranque, porque los jugadores debían conocerse. El equipo juega bien y jugando de esta forma, es más fácil ganar".

En referencia al cotejo por Copa Argentina, dijo que "el partido está para el miércoles 10 de abril en cancha de Sarmiento de Junín, por eso adelantamos el partido con Nueva Chicago para tener más tiempo de recuperación para el partido de Copa Argentina ante Los Andes".

Actualidad económica

Al momento de referirse a cómo está la institución, no dudó en decir que "Colón es un club estable económicamente, vive de lo que produce, tenemos un plantel más económico del que había el año pasado, se redujeron los gastos y venimos con deudas anteriores a las que debemos hacer frente. Esta semana nos pusimos de acuerdo con River de Uruguay y firmamos un convenio por la compra de Neris. FIFA nos iba a inhibir en cualquier momento, River lo entendió, refinanciamos la deuda que venía de antes, encontramos un buen gesto en la gente de Uruguay y así estamos evitando la inhibición por la compra de ese jugador". Recordemos que José Pablo Neris Figueredo llegó a principios del año pasado y Colón decidió la compra del 65 por ciento del pase. Ahora, el jugador está en Peñarol de Montevideo".

En referencia a la cantidad de socios que tiene la entidad, subrayó que "contra Aldosivi teníamos 25.500 socios que podían entrar y el otro día con Gimnasia y Tiro, eran 25.000 los que podían entrar, o sea unos 500 menos. Me refiero a socios con la cuota al día".

El tema Garcés

Muchas cosas se dijeron en los últimos días respecto al retorno del defensor al equipo principal, a pesar de que sigue entrenando pero sin solucionar su futuro deportivo. Godano expresó: "Garcés habló conmigo, le interesa jugar e irse en junio, pero depende ahora de nosotros. Colón no le ofreció nada, el contrato vence en diciembre y no hablamos tampoco con el club que lo quiere, que es el Alavés. Si tiene algo importante para Colón en junio, se podrá ir, y si no, se irá en diciembre. Nosotros tenemos un contrato firmado con otro representante, que es Pascual Lezcano, con el que debemos consensuar cualquier oferta. A partir de junio, el jugador puede hacer contrato con cualquier club pero se va recién en diciembre. Es una situación donde perdemos todos. El jugador no juega y el club paga el sueldo y no lo cuenta".

El presente político

El máximo dirigente no evitó hablar de la realidad política del club, al apuntar que "con la gente de la minoría, lo que puedo decir es que participan de nuestras reuniones. Todo lo que están pidiendo, se lo podrían haber pedido a la comisión anterior. Nosotros no tenemos mucho conocimiento de lo que pasó anteriormente. Estamos contratando una oficina contable y se hará un balance que constará mucho de lo que pasó antes de que nosotros lleguemos, será a manera de auditoría. Cuando tengamos eso, convocaremos a una asamblea".

Refuerzos a mitad de año

Si bien faltan un par de fechas, en Colón se mira de cara a la parte más importante del año. Por eso el presidente admitió que "extraoficialmente estamos viendo algunas cosas para junio, donde se podrán incorporar cuatro jugadores. Más que traer tenemos que proteger a nuestros jugadores porque seguramente les llegarán ofertas. Hasta ahora no llegó ningún pedido, pero sabemos que así será. Cuidar lo que tenemos, es lo más importante".