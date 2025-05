Prácticamente no son considerados en Colón y se marcharían en el receso

Esto esperando que no se rompa la base principal, con la posible venta de Alan Forneris, que estaría en la mira de Racing. Pero dentro de todo esto, también están aquellos que estarían fueran de los planes y se alejarían en junio. Un poco por bajo nivel y también por no ser del gusto del técnico.

Con un pie fuera de Colón

En varias ocasiones, UNO Santa Fe informó quiénes quedarían fuera y el que se repetía es Joel Soñora, que directamente no fue considerado en las últimas dos citaciones. Incluso en una figuró en la lista, pero luego su lugar lo ocupó otro. Una situación que sería un secreto a voces, ya que también es perseguido por las lesiones y malas actitudes. Sobre todo, al negacarse a hacerse estudios médicos tras acusar molestias.

Joel Soñora.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Un jugador que, más allá de su talento y ser "elogiado" por sus condiciones, nunca terminó de afirmarse como titular y tampoco de ser una alternativa de recambio. Su contrato termina a fin de año.

Mientras que otro que se habría sumado a la lista es Nicolás Fernández, que no tiene problemas físicos ni mucho menos ahora, sino que directamente no juega. Ya no estuvo en la citación pasada, en un claro indicio. El detalle es que tiene vínculo hasta diciembre por el préstamo de Estudiantes, por lo que se gestionaría una rescisión.

Nicolás Fernández.jpg Está en duda la continuidad de Nicolás Fernández en Colón. Prensa Colón

El defensor renegó también las lesiones, pero cuando estuvo a pleno no logró meterse en la conversación. Una situación en la que también está Genaro Rossi, pero con las dudas respecto a estar en un puesto donde no hay demasiado recambio. Detalles que ya van asomando en el Colón que piensa Yllana para la segunda parte del campeonato.