Prediger: "Estamos en un momento complicado en Colón"

LEER MÁS: Colón dio un parte médico detallado de todos los lesionados

También se le hizo referencia a la racha de visitante de Colón, y el Perro Prediger indicó: "No es algo que no sepamos de antemano, es una categoría muy difícil, todos pretenden que los partidos sean más fáciles para Colón, a todos les cuesta, cuesta sumar y ganar. Tenemos que seguir trabajando, queda mucho por recorrer, no tengo mucho más para decir. Tenemos que aprovechar que estamos arriba, y debemos defender ese lugar".

image.png

Y continuó sobre el presente de Colón, y Prediger destacó: "Estamos en un momento complicado, no encontramos el funcionamiento que teníamos al principio, hay cosas que condicionan, nos tocaron escenarios difíciles. Merecimos ganarle a Atlanta, este punto hubiese tenido otro sabor, nos empataron en una desgracia, la búsqueda del objetivo es la misma, pero va a costar".

La autocrítica de Prediger

"Hay que seguir la búsqueda del equipo, el técnico estuvo encontrando variantes, esperemos que lo pueda encontrar, y nosotros trabajar para estar a disposición. No sé qué dirán puertas para adentro los demás equipos, pero Almirante Brown habrá tenido la esperanza de conseguir un resultado positivo para prenderse, nosotros estamos tratando de sumar para lograr el objetivo", agregó en otra parte de la charla.

LEER MÁS: La cancha de Colón cumple años y la dirigencia lo celebra

Sobre los motivos por los cuales pidió el cambio, Sebastián Prediger dijo: "Tuve una molestia en el aductor en el primer tiempo, creí que se me iba a ir aflojando pero tuve que pedir el cambio, ya que había otro compañero que lo podía hacer mejor. Hay que seguir trabajando, queda muchísimo todavía".