Prediger recibió el llamado de Osella para volver a Colón

A medida que pasan los días, las opciones para convertirse en jugadores de Colón será mayor. Muchos rumores de acercamientos concretos y otros que quedan en la nada, típico de todo mercado de pases, que dicho sea de paso está más quieto de lo esperado. La realidad es que la actividad recién terminó hace una semana y, con los planteles de licencia, las especulaciones son grandes.

En Colón se aclaró un poco el panorama con el arribo de Diego Osella como nuevo entrenador en reemplazo de Pablo Lavallén. Un tema que tenía en vilo a la gente, máxime si se tiene en cuenta que el promedio se cayó a pedazos y el fantasma del descenso comienza a asomar. La elección del presidente José Vignatti tuvo gran consenso en los fanáticos, en algo que puede contribuir para el cambio de imagen de un plantel golpeado y que necesita una oxigenación.

La danza de nombres es incesante y se espera que antes de fin de año haya algunas novedades. La novedades que sacudió la escena fue el llamado la comunicación que tuvo el técnico con el volante central de Tigre, Sebastián Prediger. Al parecer, lo tentó para que vuelva a ponerse la sangre y luto.

Hace varios años que Perro mostró sus ansias de tener una nueva chance en Santa Fe después de su polémica salida, que tuvo su punto máximo de ebullición en el faltazo ante Atlético de Rafaela que le valió al equipo la quita de puntos. Fue apuntado como la voz cantante del grupo y a partir de allí nació un resentimiento en el público.

Tuvo la chance después de explicar su verdad y de buscar cambiar su imagen, más que nada por sentirse hincha. Con el transcurso del tiempo la situación fue cambiando y se estaría analizando que se unan los planetas para un nuevo desembarco en el Rojinegro. Es así como se dio una amena charla.

Sin embargo, los que no avanzaron son los dirigentes, que por ahora no marcharía en la misma sintonia, aunque no quita que se concrete algo en las próximas horas. Prediger, de 33 años, es titular para Néstor Gorosito en el Matador y lo quiere para jugar la Copa Libertadores 2020, pero el corazón del futbolista tira para Colón.

Solo queda esperar para ver si esto finalmente se da o se disipa como tantos otros deseos...