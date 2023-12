En una charla con Radio Gol (FM 96.7), Sebastián Prediger contó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de volver a Colón, y comenzó diciendo: "Estoy en mi ciudad. En el momento del descenso sentí lo que sintieron todos los hinchas, amargura, no me lo esperaba. Uno tiene fe, yo todavía pienso que tenía un buen equipo. Pelear el descenso no es para cualquiera".

Mientras que más adelante, el Perro sentenció: "Cuando no te lo esperás, no podes salir. Sentí en ese momento que tenía que volver, al margen de las elecciones. Para mi familia y mi círculo más intimo fue así. Lo sentí de esa manera, eso hizo que se interesen por mí también".

En cuanto a los motivos para volver a Colón en el tramo final de su carrera, Sebastián Prediger argumentó: "Sentí que era ahora. Tuve chances de volver antes pero no se dio. Ahora hasta la gente misma de Tigre entendió el momento. Se lo conté a mis amigos íntimos de Santa Fe, que iba a volver sí o sí, que no había un pero de nada. Aun siendo este escenario el peor de todos. Lo único que quiero es volver, porque sé que me queda algo de futbol y lo quiero gastar ahí. Quiero estar ahí con Colón".

Luego, se refirió a lo que se le viene a Colón en el 2024, y Prediger advirtió: "Estos momentos difíciles unen a todo el mundo. La gente de Colón es así encima. Ya siento un clima positivo, van a ir todos para el mismo lado y en estos momentos es en donde se ve realmente".

Sebastián Prediger.jpg Télam

"La nueva CD me habló, pero aun no sé nada. Yo no tenía idea quién iba a ser el entrenador, no pensé nada, esto que me sucedió fue increíble. Sentía que esto iba a ser así, que nada lo va a frustrar. Hoy ya estoy en contacto y también con mi representante. Hay cuestiones que son de sentido común, no puedo ir solo. Hay cosas qué arreglar pero nada que lo pueda impedir. Siento que voy a jugar en Colón", agregó Sebastián Prediger.

Cuando se le preguntó sobre cómo debería armarse Colón para la Primera Nacional, Sebastián Prediger sentenció: "Creo que para este torneo tenés que armar un equipo de Primera, con los mejores jugadores que puedas conseguir. Va a ser un campeonato diferente incluso al que acaba de terminar, porque ahora aparece un equipo grande como Colón al que todos le van a jugar una final y le van a querer ganar. Ojalá pueda venir el Pulga (Luis Rodríguez) y todos aquellos que quieran sumarse para dar una mano y pelear el ascenso".

También se le pidió un mensaje al hincha, y tiró: "No soy nadie para aconsejar a la gente, pero siento que estos momentos con todo lo malo que tiene saca lo mejor de las personas. Los hinchas de Colón se van a unir, van a reventar la cancha, nos van a apoyar en todos lados y vamos a salir adelante. Yo como hincha siento eso, tengo fe, que vamos a estar bien, mejor que en los mejores momentos de Colón. Estas situaciones no tienen que dar vergüenza, al contrario, tienen que servir para volver mejor todavía. Hasta River se fue al descenso una vez y se levantó, y desde que volvió a Primera no recuerdo un solo partido donde no haya jugado a cancha llena. Creo que estas cosas te terminan haciendo más fuerte, hay que volver a empezar y reinventarse como pasa tantas veces en la vida".

En el final, volvió a referirse a su última y polémica salida de Colón, y Sebastián Prediger apuntó: "Reconozco el error que cometí cuando me fui de Colón, pero era joven y en ese entonces necesitaba salir. Después lo que pasó respecto del reclamo económico lo hizo público Vignatti y no hay mucho más que pueda agregar al respecto. Entiendo que puede haber hinchas que no quieran que vuelva o que no estén contentos conmigo, pero a todos esos les digo que voy a demostrar adentro de la cancha y que voy a dejar todo para devolver a Colón al lugar que debe estar".