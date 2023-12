"Colón no descendió todavía y tiene posibilidades de encontrar un recurso favorable. Pero lo tiene que definir el tribunal de penas la semana entrante", manifestó en el cierre de la semana anterior el presidente José Vignatti, en un diálogo que mantuvo con LT9 (AM 1150).

LEER MÁS: La decisión de AFA que Colón festeja como un campeonato

"Colón hizo la presentación en tiempo y forma. Se recurre a esto temas por tercera vez. Allá por el 97 o 98 primero por el caso (Dante) Unali. Colón había recurrido al dictamen y transitó por varios pasillos. Incluso viajé en su momento a Suiza a lo que ahora es el TAS y se pudo rever el tema con éxito. Después, en la final de la Sudamericana 2019, nos llegó el dato que había un jugador mal incluido, pero los términos eran en 24 horas y nos enteramos 48 horas después. Lo intentamos, no se pudo. Estuvo mal incluido el jugador, pero hicimos el reclamo fuera de término. Paradójicamente, el que estaba en contra era el abogado al que acudimos ahora. Quedaron buenas relaciones y por eso los temas jurídicos se los derivamos a (Alejandro) Rek", agregó José Vignatti.

Mientras tanto, en la tarde de este martes, tal vez a pocas horas de la respuesta del Tribunal de Disciplina, Clarín anticipó los considerandos del ente punitiva, que descartará lo solicitado por la institución rojinegra.

Vignatti Tapia.jpg Prensa Colón

El fallo es unánime y no hubo necesidad de debatirlo: planteará la negativa ante el pedido con el argumento central de la extemporaneidad. Es una cuestión técnica, la argumentación de Colón tiene peso en cada palabra pero carece de contundencia por haber realizado el planteo con el descenso consumado.

Si, en cambio, hubiese presentado el escrito antes de la finalización de la temporada cuando todavía ninguno de los equipos hubiera consumado por descenso, tanto por promedio como por tabla anual, el Tribunal hubiese tenido un debate razonable.

LEER MÁS: Anticipan una respuesta negativa al reclamo de Colón

“La nota es extemporánea. La tendrían que haber presentado, por lo menos, ante el partido (ante Gimnasia por el desempate para el descenso), no después”, sobre esa noción estará fundamentada la resolución con la que el Tribunal comunicará que no prospera la impugnación presentada por Colón.

“Se aceptó el pedido (de Colón) por una cuestión de cortesía social, digamos, y de mantener un espíritu de que no rechazamos in limine nada, porque eso hubiese dejado muy expuesto al club. Lo aceptamos, pero es imposible que el Tribunal diga que este partido es anulable imposible. No hay ninguna chance del lado nuestro, ninguna chance. No estamos para anular partidos”, le confirma a este diario otro de los miembros consultados.

Es así que José Vignatti estará en Buenos Aires este miércoles, donde estaría prevista una reunión con Claudio Tapia, a la espera del fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA. La actual dirigencia tendría pensado apelar el fallo e incluso luego ir al TAS, aunque todo dependerá en este caso de la decisión que tome la nueva CD que encabezará Víctor Francisco Godano.